El Sporting de Gijón pide formalmente al Sint-Truidense una nueva cesión de Andrés Ferrari

El Sporting se movió hace unos días para seguir contando con el delantero Andrés Ferrari. El club rojiblanco solicitó formalmente al Sint-Truidense una nueva cesión del delantero uruguayo, de 23 años, cuya continuidad se ha convertido en una de las prioridades de la comisión deportiva para la próxima temporada. El conjunto belga está ahora en una situación de incertidumbre sobre su banquillo. El entrenador no continuará y Frédéric De Meyer, que era el segundo entrenador, apunta a ser el sucesor.

La entidad gijonesa quiere seguir contando con un futbolista que dejó una gran impresión durante los meses que permaneció en Mareo. Ferrari llegó en el mercado de invierno y necesitó poco tiempo para demostrar unas condiciones que convencieron tanto al cuerpo técnico como a los responsables deportivos del club.

Su progresión se vio frenada de manera abrupta por una grave lesión. El atacante sufrió una fractura de peroné cuando atravesaba uno de sus mejores momentos desde su llegada a Gijón. Hasta entonces había conseguido marcar dos goles y se había convertido en una de las noticias más positivas del tramo final del curso.

Pese a ese contratiempo, en el Sporting mantienen intacta la confianza en el delantero. La dirección deportiva considera que Ferrari puede ser un jugador importante dentro del proyecto y entiende que una temporada completa, una vez superada la lesión, permitiría ver su mejor versión.

De hecho, la continuidad del atacante uruguayo está considerada una cuestión estratégica dentro de la planificación deportiva. En Mareo entienden que Ferrari reúne condiciones para convertirse en una referencia ofensiva del equipo y quieren darle continuidad a una apuesta que apenas pudo desarrollarse durante unos meses antes de que la lesión cortara su progresión.

Por ese motivo, el Sporting ya ha trasladado al Sint-Truidense su voluntad de prolongar la vinculación del futbolista mediante una nueva cesión. La operación dependerá ahora de la postura que adopte la entidad belga, que deberá decidir si cuenta con el delantero para su plantilla o si vuelve a abrir la puerta a una salida temporal. Frédéric De Meyer, que era el segundo entrenador del técnico del Truidense, apunta a ser el sucesor

Noticias relacionadas

Además, la dirección deportiva rojiblanca también tiene pendiente abordar otra negociación relevante. El Sporting deberá sentarse con el Como italiano para estudiar la continuidad de Andrés Cuenca, otro de los futbolistas que dejaron buenas sensaciones durante la segunda mitad de la temporada. La intención del club es explorar la posibilidad de prolongar su cesión, una operación que permitiría al central realizar toda la pretemporada con el equipo y continuar su crecimiento en Mareo.