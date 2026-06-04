Jandro se lleva a la Cultural Leonesa a un ex del Sporting de Gijón

El técnico asturiano Jandro Castro será el nuevo entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa. El club leonés anunció un acuerdo con el preparador mierense, que firma por una temporada y ha sido presentado este jueves en el Antepalco del estadio Reino de León.

Experiencia reciente en Segunda División

Jandro, nacido en Mieres el 27 de febrero de 1979, llega al banquillo culturalista después de haber dirigido en Segunda División a la SD Amorebieta y al FC Cartagena. Antes de esas experiencias en el fútbol profesional, inició su trayectoria como entrenador en el CD Acero y posteriormente se incorporó a la estructura del Villarreal CF.

El entrenador asturiano estará acompañado en esta nueva etapa por Manuel Sánchez Murias, que ejercerá como segundo técnico. Sánchez Murias cuenta con una amplia vinculación con el Sporting, club en el que fue jugador, entrenador y director de las categorías inferiores. El cuerpo técnico lo completará Juan José Benavent como preparador físico.

Una larga trayectoria como futbolista profesional

Como futbolista, Jandro desarrolló una amplia carrera en el fútbol profesional. Pasó por clubes como el Valencia, el Celta de Vigo, el Albacete, el Deportivo Alavés, el Elche y el Girona, entre otros, antes de iniciar su etapa en los banquillos.

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La Cultural Leonesa incorpora así a un técnico asturiano con experiencia reciente en la categoría de plata y con pasado como jugador de largo recorrido en Primera y Segunda División. Su puesta de largo tendrá lugar este jueves en el Reino de León.