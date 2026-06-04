Movimientos en el Sporting de Gijón y varias claves para la confección del equipo
El club explora varias vías para ganar músculo financiero de cara a la nueva plantilla
La operación salida marcará la planificación deportiva del Sporting de Gijón y el grado de remodelación que pueda acometer la entidad. El club rojiblanco ya ha dado algunos pasos en esa dirección con las salidas de futbolistas que acababan contrato, como Christian Joel, Brian Oliván, Curbelo y Kevin Vázquez, movimientos que han permitido liberar parte de la masa salarial de la plantilla.
Paralelamente, la dirección deportiva también ha avanzado trabajo en el mercado. El Sporting ya tiene cerradas las incorporaciones de Egoitz Arana y Jorge Sáenz, mientras que mantiene abierta la posibilidad de incorporar a Óscar Trejo, una operación que depende de la decisión del veterano futbolista argentino sobre su futuro inmediato. Respecto a los cedidos, el Sporting se movió hace unos días para seguir contando con el delantero Andrés Ferrari. El club rojiblanco solicitó formalmente al Sint-Truidense una nueva cesión del delantero uruguayo, de 23 años, cuya continuidad se ha convertido en una de las prioridades de la comisión deportiva para la próxima temporada. El conjunto belga está ahora en una situación de incertidumbre sobre su banquillo. El entrenador no continuará y Frédéric De Meyer, que era el segundo entrenador, apunta a ser el sucesor.
La entidad gijonesa quiere seguir contando con un futbolista que dejó una gran impresión durante los meses que permaneció en Mareo. Ferrari llegó en el mercado de invierno y necesitó poco tiempo para demostrar unas condiciones que convencieron tanto al cuerpo técnico como a los responsables deportivos del club.
En ese contexto, el de sumar nuevos fichajes, cobra especial importancia la situación de los seis jugadores señalados por el club para abandonar la disciplina rojiblanca: Queipo, Bernal, Perrin, Kembo, Pablo García y Amadou. Todos tienen contrato en vigor, aunque cada caso presenta particularidades. Queipo, Bernal y Perrin están vinculados hasta 2027; Kembo y Pablo García hasta 2028; mientras que Amadou mantiene contrato hasta 2029. El Sporting busca fórmulas para dar salida a estos futbolistas y tampoco puede descartarse que alguno de ellos continúe finalmente en la plantilla o logre revertir su situación. Bernal y Perrin son, a priori, los jugadores con más mercado entre los futbolistas incluidos en la lista de descartes.
La entidad rojiblanca sigue sin disponer de un amplio margen de actuación y permanece pendiente de los mecanismos financieros previstos por Orlegi, ya sea mediante una ampliación de capital o un préstamo participativo. De ahí que las salidas adquieran un valor estratégico para desbloquear nuevas incorporaciones.
El lateral izquierdo, un central, un pivote, un extremo y un delantero figuran entre las posiciones que el club pretende reforzar..
Explicaciones de Riestra
José Riestra con cederá esta tarde una rueda de prensa en Mareo en la que tiene previsto algunos asuntos de actualidad del Sporting. Unas explicación que llegan días después de h acer públicos los planes del club de cara al curso que viene .
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