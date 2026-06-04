El presidente ejecutivo del Sporting de Gijón endurece el mensaje y pone precio a los abonos: "El que venga es para subir"

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, realizó este jueves balance de la temporada. Lo hizo en Mareo, acompañado de Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales.

Balance. “Reconocemos que hemos quedado muy lejos de los objetivos que nos habíamos planteado. La gran responsabilidad de quien trabaja en este club no debe ser otra que el ascenso. No podemos hacerlo solos. La única forma de lograr el objetivo, el de ascender, es que estemos todos juntos. El que se quiera sumar, nos ayudará, y el que no, más vale no estorbar. Tiene que ser la tónica. Es el compromiso que asumió Nicolás (Larcamón) y hemos hablado con cada uno de los refuerzos que van a llegar y con los jugadores de ello. A partir del 8 de julio el único objetivo es ascender”.

Unión. “Hablo de todos, de Unipes, las peñas, la Federación, influencers, medios de comunicación... No es un chantaje emocional. No dije que la afición falló o que no estuvo. Lo que no quiero es que haya enfrentamiento entre gentes si el interés es ascender. Es todos a una".

Inyección económica. “Tenemos un límite salarial y la forma de robustecerlo tiene que ir por una inyección de recursos. PUede ser por una venta de jugadores, pero la idea es mantener la plantilla. Nos queda préstamo participativo o inyección de capital. Es lo que hemos estado hablando, con el compromiso de ser un equipo que pueda pelear por ello. No está decidido por el momento".

Trejo. "Hay un interés importante por ambas partes. Hemos tenido mucho diálogo hace varias semanas. Nos hemos ido alineando, pero todavía hay pequeños detalles. La voluntad de las partes es la misma y seguramente llegaremos a buen puerto. Ojalá así sea. Puede aportar mucho. Nos puede dar ese extra, ayudarnos a ser capitán, ser líder dentro del campo y del vestidor”.

Mensaje agresivo. “Porque parece que siempre hemos dudado en el camino (al ascenso). Prefiero poner la meta clara y que todo el mundo vaya hacia donde vamos. El que no venga con esa ilusión y esas ganas… No hubo ni un año en el que no destine recursos, ni se planee en esa dirección, pero si no fuimos capaces de hacerlo, el culpable soy yo”.

Sin medias tintas. “Si invito a un jugador a un proyecto en el que vamos a ver si nos salvamos, o permanecemos en la categoría, ahí te estoy diciendo y no puedo exigir hacia dónde quiero ir. ¿Cuáles eran los jugadores (esta temporada)?, ¿los que no alcanzaban o los de las últimas tres semanas?. Con todos los jugadores que he hablado ahora me dicen: es que, si voy, es para eso (subir a Primera).

Lista de descartes. “Queremos transparencia. Lo platicamos con ellos. Unos dirán bien, otros que les da igual y otros, que mal. Hay que hablar con honestidad”.

Sin continuidad en el banquillo. “Al entrenador no hay más que agradecimiento. Fue honesto. Yo quería trabajar, quería continuidad, pero se lo agradezco, porque capaz con lo que yo estaba pensando no iba muy en la línea”.

El desplome. “Es una mezcla de todo. Lo bautizamos como el doble abandono, tanto el club, como los jugadores y el míster dejamos de creer en algo y nos fuimos alejando. En el momento en el que el objetivo ya lo vimos lejanos, paramos y dejamos de trabajar con esa intensidad. Cerramos con tres victorias, dos de visita, que nos costó mucho durante el año”.

Larcamón. “Va a venir el día 1 a eso (el ascenso). Va a venir a ser valiente y protagonista. Es un tema de convencimiento. Con todos los entrenadores que me fui entrevistando, muchos, la principal motivación de Nicolás es que él esta convencido de pelear por eso, y no hay más plazo. Él me dijo: Voy para allá y ascendemos. Compartimos ambición y ganas. Que conozca o no la liga no creo que sea limitante. Los que ascienden son generalmente los que proponen a qué quieren jugar, el que tiene clara su idea, prevalece y logra el éxito”.

Contrato corto a Larcamón. “Lo importante es caminar con la misma intención. Un año es algo relativo. Es lo mínimo. Ojalá podamos conseguir esa continuidad. No nos hemos podido alinear. Era el primer convencido en la continuidad de Borja. Siempre estoy y estaré convencido de que los proyectos se construyen con voluntad y en el mediano y largo plazo”.

Tres virtudes. "Para estar en un equipo de fútbol hay que tener hambre de ir a por más; humildad de reconocer cuando no lo haces bien o necesitas ayuda y tener inteligencia emocional, porque no hemos sabido manejar todo el ruido que rodea el Sporting y canalizarlo de manera positiva".

Tres jugadores intransferibles. “Hay una cláusula. Así se lo hicimos saber a los jugadore que mencionamos (Otero, Dubasin, Gelabert)”.

Cuenca. "Hemos hablado con él. Le deseamos éxito en el Europeo sub-19. Trabajaremos para tenerlo aquí la próxima temporada".

Arana y Jorge Sáenz. "En camino, faltan firmas".

Guille. “Se lo dije, quiero estar contigo el día del ascenso. Nuestra idea es que siga siendo estandarte”.

Planificación. “Aquí no hay una sola persona en los proyectos deportivos. Si hay que poner un responsable, soy yo. Colectivamente no hemos funcionado y es el error que hemos cometido. No hemos sido lo que hubiéramos querido a nivel colectivo”.

Diez fichajes. “Va en esa línea. Es la idea. Entre diez y doce. Tres en condición de cedidos, como son Justin, Cuenca y Ferrari. Y de ahí tendremos que ir por siete si es así. Y de ahí iremos a préstamo participativo o ampliación al consejo de admin. Crrca de 70 millones ha puesto Orlegi con la compra, ampliaciones, préstamos, y compra de jugadores que acabaron en otro club. Otra vez más hay que convencerlos de que lo vamos a hacer. En esa misma línea. En estos últimos días y meses hemos trabaado en enfocarnos en esos objetivos, esa claridad de adónde ir y dedicar tiempo”.

Presupuesto deportivo. “Estamos hablando de un presupuesto por encima (de la última temporada)”.

Errores. “Hemos fallado en la intensidad, en no decirnos las cosas dentro del vestidor. El discurso es el mismo, pero ahora estamos convencidos de qué queremos y tenemos la voluntad de hacerlo”.

Valentía. “Tenemos que ser un equipo valiente, que vaya hacia adelante. No importa si jugamos de lunes, o a las dos de la tarde… A donde vayamos hay que ir a por los tres puntos. Veníamos en esa línea de querer ser protagonistas. No es idea del grupo, es lo que identifica al Sporting”.

Abonos. “Estamos trabajando en todas las líneas. El día del desacuerdo (día del club), ese punto de inflexión en la noche triste de El Molinón, ya decicimos que no habrá otro día de club, no hay suplemento. Habrá una serie de beneficios a abonados que cumplieron unas métricas y todo va por la línea de no subir los precios de los abonos”.

Mareo. “Hemos cometido un error en no comunicarlo de buena manera (los cambios). Todos somos de cierta manera responsables. Que el juvenil venga por la mañana es para estar más cerca del Sporting Atlético. La forma y los resultados no estaban permitiendo desarrollar a los jugadores de la mejor manera. Hemos hablado con los clubes convenidos para lograr una mejor competencia. El fútbol base y el profesional debe estar claro y otro de los errores es que no explciamos cuál era el fútbol base y cuál la academia interancional. Hicimos un mix y el resultado pareciera que fuera cómo generar o traer jugadores y olvidarnos de Mareo. Para el ascenso, la fuerza está en tus jugadores de casa. Vamos a recuperar lo que queremos: un Mareo competitivo que genera talento.

Objetivo del filial. “Lleva dos objetivos. Acabar de formar jugadores para el primer equipo y buscar el ascenso. Estamos en la búsqueda de ese entrenador”.

Adiós a Barcia. “Carlos Barcia tiene un contrato con una cláusula de salida que se puede ejercer cuando él quiera. Platiqué con él y llegamos a la conclusión de que fuera así y me ayudara a preparar a Berto (el sucesor)”.

Proyecto impuslo. "Crearemos un área que se llame impulso que dé soporte al club. La dirigirá David Guerra y se dedicará a la explotación de instalaciones, recursos, y centrarse en nuevas fuentes de ingreso".

Estado de El Molinón. “No es un secreto que tiene mucho camino por delante. Tiene mucho por mejorar. Me gusta oir que van a hacer esa inversión (el Ayuntamiento). Ojalá pronto podamos estar juntos. Porque el Sporting es inquilino, pero hay muchos más inquilinos. Ojalá nos podamos sentar todos para encontrar un camino que nos ayude a solucionar ese problema de raíz”.

Siroko. “Estamos por anunciar. Es cuestión de detalles. El contrato está firmado”.

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Sporting Femenino. “Han hecho un gran trabajo logrando la permanencia muchas jornadas antes de lo planeado”.