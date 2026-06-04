El Sporting de Gijón pone sus ojos en Jastin García
El futbolista encaja en el perfil que busca el club para reforzar las bandas dentro del proyecto que liderará Nicolás Larcamón
El Sporting de Gijón sigue de cerca a Jastin García. El extremo, de 22 años y propiedad del Girona, ha jugado este curso cedido en el Andorra y cuenta con informes muy positivos por parte de los responsables del área deportiva rojiblanca. El futbolista encaja en el perfil que busca el club para reforzar las bandas dentro del proyecto que liderará Nicolás Larcamón en la campaña 2026-27. En Mareo valoran especialmente su capacidad para jugar en el uno contra uno, su velocidad y su margen de crecimiento, además de la experiencia acumulada durante la última temporada en el fútbol profesional.
Jastin, formado en la cantera del Girona y con apariciones tanto en Primera División como en competiciones europeas con el conjunto catalán, es considerado uno de los talentos emergentes de la entidad gerundense. Tiene contrato en vigor con el Girona y su futuro dependerá también de la decisión que adopte el club catalán una vez finalice la pretemporada.
La competencia por el jugador será importante. El Real Zaragoza también sigue muy de cerca su situación. El interés del conjunto aragonés está impulsado por Ibai Gómez, nuevo técnico zaragocista, que ya coincidió con el extremo durante su etapa en el Andorra y mantiene una gran consideración sobre sus prestaciones. Diferentes informaciones sitúan al futbolista entre las prioridades del mercado del club maño.
Con varios equipos pendientes de sus movimientos, el nombre de Jastin García aparece como una de las opciones más valoradas por el Sporting para reforzar una posición considerada estratégica de cara al nuevo proyecto rojiblanco.
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