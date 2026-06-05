Diego Pampín y Álex Centelles, en la lista del Sporting para reforzar el lateral izquierdo

El Sporting ya trabaja en reforzar el lateral izquierdo tras la confirmación de que Brian Oliván no seguirá y la opción de explorar la salida de Pablo García en este mercado. Ante esta situación, y como ha podido saber este periódico, sobre la mesa de la dirección deportiva hay dos nombres que ganan fuerza y sobre los que se debaten: Diego Pampín y Álex Centelles.

Son muchos frentes los que está librando la entidad rojiblanca en estas primeras semanas de junio. Con las incorporaciones cerradas de Egoitz Arana y Jorge Sáenz, el interés puesto en Óscar Trejo y las intentonas por retener a los cedidos Ferrari, Smith y Cuenca, el Sporting ha puesto el foco en cerrar el carril izquierdo con una llegada que, en el caso de que sea Pampín o Centelles, sería a coste cero. En todo caso,

Con perfiles similares, ambos cosechan experiencia en Primera División. En el caso de Diego Pampín debutó este año en la máxima categoría de la mano del Levante con el que ascendió hace dos campañas siendo fundamental en el carril izquierdo. Con 35 partidos, 32 de ellos sumando 90 minutos, el canterano del Celta de Vigo sumó un gol y dos asistencias. Esta temporada, en Primera, perdió protagonismo con seis titularidades en ocho participaciones.

Siendo un año mayor, de 1999, Álex Centelles cuenta con más experiencia: 29 partidos en Primera, más de 100 en Segunda y un jugador asentado en un equipo como el Almería. Centelles, que todavía se encuentra participando en liga, ya que su equipo jugará el play-off de ascenso, ha sido un revulsivo para el conjunto de Rubi, pero no ha logrado asentarse como titular esta campaña. Ambas operaciones cuentan con su complejidad debido a la competencia de equipos que han puesto su interés en ambos laterales que también podrían jugar como carrileros naturales.

Jastin, la opción para asegurar la banda izquierda

En el mismo perfil, el Sporting se ha fijado en el joven extremo Jastin García, propiedad del Girona y que esta temporada ha jugado cedido en el Andorra. Encarador y con proyección, el atacante podría ser la pieza que necesita Nicolás Larcamón para añadir a su arsenal.

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Jastin, formado en la cantera del Girona y con apariciones tanto en Primera División como en competiciones europeas con el conjunto catalán, es considerado uno de los talentos emergentes de la entidad gerundense. Tiene contrato en vigor con el Girona y su futuro dependerá también de la decisión que adopte el club catalán, que puede tenerlo en sus planes después de perder la categoría.