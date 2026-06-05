Diego Pampín y Álex Centelles, en la lista del Sporting para reforzar el lateral izquierdo
Ambos defensas terminan contrato y gustan en la entidad rojiblanca
El Sporting ya trabaja en reforzar el lateral izquierdo tras la confirmación de que Brian Oliván no seguirá y la opción de explorar la salida de Pablo García en este mercado. Ante esta situación, y como ha podido saber este periódico, sobre la mesa de la dirección deportiva hay dos nombres que ganan fuerza y sobre los que se debaten: Diego Pampín y Álex Centelles.
Son muchos frentes los que está librando la entidad rojiblanca en estas primeras semanas de junio. Con las incorporaciones cerradas de Egoitz Arana y Jorge Sáenz, el interés puesto en Óscar Trejo y las intentonas por retener a los cedidos Ferrari, Smith y Cuenca, el Sporting ha puesto el foco en cerrar el carril izquierdo con una llegada que, en el caso de que sea Pampín o Centelles, sería a coste cero. En todo caso,
Con perfiles similares, ambos cosechan experiencia en Primera División. En el caso de Diego Pampín debutó este año en la máxima categoría de la mano del Levante con el que ascendió hace dos campañas siendo fundamental en el carril izquierdo. Con 35 partidos, 32 de ellos sumando 90 minutos, el canterano del Celta de Vigo sumó un gol y dos asistencias. Esta temporada, en Primera, perdió protagonismo con seis titularidades en ocho participaciones.
Siendo un año mayor, de 1999, Álex Centelles cuenta con más experiencia: 29 partidos en Primera, más de 100 en Segunda y un jugador asentado en un equipo como el Almería. Centelles, que todavía se encuentra participando en liga, ya que su equipo jugará el play-off de ascenso, ha sido un revulsivo para el conjunto de Rubi, pero no ha logrado asentarse como titular esta campaña. Ambas operaciones cuentan con su complejidad debido a la competencia de equipos que han puesto su interés en ambos laterales que también podrían jugar como carrileros naturales.
Jastin, la opción para asegurar la banda izquierda
En el mismo perfil, el Sporting se ha fijado en el joven extremo Jastin García, propiedad del Girona y que esta temporada ha jugado cedido en el Andorra. Encarador y con proyección, el atacante podría ser la pieza que necesita Nicolás Larcamón para añadir a su arsenal.
Jastin, formado en la cantera del Girona y con apariciones tanto en Primera División como en competiciones europeas con el conjunto catalán, es considerado uno de los talentos emergentes de la entidad gerundense. Tiene contrato en vigor con el Girona y su futuro dependerá también de la decisión que adopte el club catalán, que puede tenerlo en sus planes después de perder la categoría.
Suscríbete para seguir leyendo
- El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
- Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- ¿Tienes libre este domingo por la mañana? La playa de Rodiles busca voluntarios para combatir las plantas invasoras que alteran los ecosistemas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados