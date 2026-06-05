Las palabras de Egoitz Arana, primer fichaje del Sporting para la temporada que viene: "A nivel afición, el salto es grande"

Egoitz Arana ya es rojiblanco. El portero vasco llegó ayer a Gijón para firmar su nuevo contrato que le vincula a la entidad gijonesa para las próximas dos campañas, con opción a una más, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. “Encantado de estar aquí, tengo muchísima ilusión”, reconoció el guardameta que llega tras disputar esta temporada en las filas del filial de la Real Sociedad, en Segunda División, y firmar actuaciones destacables como la que realizó en El Molinón donde, pese a la derrota de su club, dejó una gran impresión.

"A nivel afición y club es un salto grande, estoy muy contento", reconocía el guardameta que ya estuvo por Mareo y pudo conocer El Molinón. Sobre las aspiraciones del club para la próxima temporada aseguró que "vamos a intentar llegar lo más lejos posible", aunque como reconoció José Riestra este jueves, las ambiciones pasan por el ascenso.

Egoitz Arana, Zarautz 2002, llega libre y para suplir el hueco que deja la salida de Christian Joel, y competir el puesto a Rubén Yáñez, capitán del equipo y uno de los puntales en el proyecto rojiblanco. Con 1,97 metros de altura, ha disputado 11 partidos en Segunda esta temporada en el filial txuri-urdin, del que se desvinculó hace unas semanas al llegar al fin su contrato.

El Sporting manejaba grandes informes del portero vasco, siendo uno de los principales candidatos a la portería rojiblanca. Finalmente, ambas partes han llegado a buen término, sellando el contrato este viernes y cerrando una de las posiciones claves como es la portería.

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Se espera que el siguiente en recalar en la entidad rojiblanca sea el que hasta ahora era central del Leganés, Jorge Sáenz, el cual también aterrizaría en Gijón tras finalizar contrato con el conjunto pepinero y para aportar experiencia a una zaga de la que ha salido Eric Curbelo y Andrés Cuenca, por el que se negocia una nueva cesión, y se trabaja para buscar un nuevo equipo a Lucas Perrin.