El Sporting de Gijón confirma que la cantera pasará de 18 a 12 equipos: "El jugador de Mareo debe ser diferencial"
"Llegamos con un librito que no siempre sirve, parece que demos bandazos, pero estamos intentando adaptarnos", defiende Villaseñor
"Llegamos con un librito, pero no sirve siempre el mismo librito en todos los entornos". El Sporting realizó en la tarde de ayer un encuentro con los clubes convenidos del fútbol base para exponer sus planes para la cantera de cara al próximo curso. La reunión, en Mareo, sirvió para que el club hiciera autocrítica sobre su gestión de las categorías inferiores y confirmara algunos de los cambios previstos, como la eliminación de varios de los conjuntos de la base. "Parece que estamos dando bandazos, pero no es así, estamos intentando adaptarnos", subrayó Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, sobre la política del conjunto gijonés.
Los cambios en Mareo son importantes y profundos de cara al próximo curso. El Sporting confirmó que se suprimen los equipos de fútbol-sala y un cadete. El club también prescinde del infantil femenino. La estructura pasa de 18 a 12 equipos. Entre las novedades, la entrada de una persona en el organigrama dedicada, de manera más personalizada, al desarrollo individual. José Riestra, Israel Villaseñor, Jaime Cuesta, Emilio Gutiérrez, René Centrón y Begoña Aguirre, responsables, en diferentes cargos, del área, detallaron algunas de las metas a conseguir. "Dennos una tregua. Buena voluntad tenemos y trabajo, también tenemos", subrayó Villaseñor. "Sabemos que las medidas nos son populares. Ojalá hubiera 30 equipos, pero tenemos que volver a que el jugador de Mareo sea diferencial, que estar aquí sea aspiracional, no estar aquí para ponernos medallitas por ganar ligas", añadió Jaime Cuesta.
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