Alberto Lora, ante su nuevo reto como entrenador en el Sporting: "La cantera hay que trabajarla con tiempo y dedicación"

A punto de sumar su octava temporada en las filas del Marino de Luanco, Alberto Lora Ramos (Móstoles, Madrid, 1987) ha decidido dar el salto a los banquillos de la mano del Sporting, conjunto que defendió en 267 partidos, muchos de ellos como capitán. Este madrileño con alma de gijonés pondrá su conocimiento y experiencia al servicio de Mareo como segundo entrenador, en un momento crucial para la Escuela.

Objetivo cumplido con el Marino, un año más.

En el Marino tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo: mantener la categoría y seguir compitiendo en Segunda Federación. Lo conseguimos y contentos por esa parte, pero también un poco de pena. Este año no tuvimos casi apuros, pero tampoco opciones reales de estar arriba. Es cierto, que en las últimas jornadas nos metimos un poco en problemas, pero el equipo estaba tranquilo y al final salió bien.

¿Cómo surgió la posibilidad de entrenar en la Escuela de Mareo?

Tengo ganas de empezar esta nueva etapa. Era algo que valoraba una vez que dejase el fútbol, pero me reuní con el Sporting, con Jaime Cuesta que me comentó el funcionamiento y los planes de futuro, y me gustó. Es una oportunidad muy buena para dar ese primer paso de entrenar a chavales. Primero, para ver si realmente me llena y me gusta. Y segundo, porque tengo muchas cosas que aprender.

¿Cómo va a compaginar ambas cosas?

Solo puse una condición, que me respetasen seguir jugando al fútbol para estar centrado en el Marino y no me pusieron ningún problema.

¿Qué cargo va a ocupar en Mareo?

La idea es empezar como segundo entrenador para ayudar a los chavales y formarme como entrenador. Aunque ya tengo el título, hasta el nivel 3, va a ser mi primera experiencia, por lo que le agradezco al Sporting que haya pensado en mí.

¿Sabe ya la categoría?

Todavía no está claro. Me gustaría empezar con los pequeños. Creo que es una etapa muy bonita para comenzar a trabajar con niños y, como voy a seguir jugando, no voy a tener un problema a la hora de ir a los entrenamientos porque entreno por la mañana. Lo que sí que a algún partido no podré acudir, por eso el tema de empezar como segundo entrenador.

Llega a Mareo en un momento de transformación interna. ¿Qué idea le transmitieron sobre los cambios?

Sobre todo, apostar y darle valor a lo que tenemos en el Sporting. No voy a descubrir ahora la importancia que siempre ha tenido Mareo. Hoy en día, vivimos con muchas prisas y queremos resultados inmediatos y en el ámbito del deporte, no es menos. La cantera hay que trabajarla durante mucho tiempo y con dedicación. Esto es una oportunidad muy buena para trabajarla bien y para que los chavales, lo primero de todo, se formen como personas y luego tengan las mejores condiciones posibles para que vayan evolucionando, mejorando, y aprendiendo para los años que pueda estar en Mareo. Ojalá que con el paso del tiempo veamos que sale todo favorable.

Lo más notable es la reducción de equipos en Mareo. ¿Considera que era necesaria?

No lo sé, pero con el convenio que están firmando con clubes, al final va a ser una forma de tener a muchos críos en la lupa. Al final, es como si estuviesen jugando para el Sporting y es una manera de ver su evolución para que, llegado el caso, consideren oportuno llevarlos a Mareo.

¿En qué momento considera que se torcieron las cosas para llevar ahora una reforma estructural?

En este tema estoy un poco fuera, pero en todas las categorías hay etapas. Yo me crie también en la cantera del Real Madrid y siempre hay hornadas de jugadores que, a veces consiguen mejores resultados deportivos, y otras veces no están al máximo nivel. Va por fases. Lo importante es que haya buenos entrenadores para ayudar a los chavales en su crecimiento.

Mirando al primer equipo, también ha sido un año complicado.

Ha sido el sentir de todos los aficionados. No hemos conseguido el mínimo objetivo, que es jugar el play-off, pero hubo fases de la temporada en las que el equipo competía, pero no fue regular, ni consiguió esa racha de victorias que es muy importante en esta categoría. Fuera de casa también ha costado mucho y eso es lo que le ha llevado a estar en tierra de nadie.

El Sporting de los guajes sí que fue el culmen de la regularidad.

Salíamos al campo convencidos de que no íbamos a perder ni un partido y casi lo logramos, solo dos derrotas en 42 partidos. Fue una barbaridad, salíamos convencidos de que, como mínimo, íbamos a empatar. Estábamos confiados en el trabajo de la semana y de llegar al domingo para dar el 100%. También hicimos un grupo espectacular, que fue la clave.

¿Cuáles son sus entrenadores de referencia?

Siempre he dicho que he intentado sacar todo lo positivo de cada entrenador. He tenido la suerte de que han sido muy buenos y muy diferentes, no he tenido dos iguales. Es muy importante que el entrenador sepa llevar bien al grupo y sacar el mayor rendimiento posible a todos los jugadores. En mi caso, cogeré un poquito de cada uno.

Por añadir un nombre, ayer se cumplieron 14 años del fallecimiento de Manolo Preciado.

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Manolo ha sido el entrenador más importante que he tenido. Me dio la oportunidad de debutar, la confianza y los partidos que un jugador, cuando está empezando, necesita. Pues mira, hace ya 14 años que falleció, pero no hay día que todos los que formamos parte del Sporting no nos acordemos de él y no dejaremos de hacerlo. Llegó en un momento complicado para el club, con problemas económicos y la afición estaba bastante triste. Con su manera de ser y esa personalidad y alegría, rápidamente la transmitió a toda la afición y volvió a enganchar otra vez al equipo y a la ciudad. Se le echa de menos.