El canterano del Sporting, Marco Suárez, amplía su contrato hasta 2029

El Sporting ha confirmado la renovación del centrocampista Marco Suárez hasta 2029. Esta temporada la comenzó en las filas del equipo de División de Honor, dando el salto, en primer lugar, al Sporting C y llegando a debutar con el Sporting Atlético.

Nacido en Avilés en 2007, Suárez llegó a la entidad rojiblanca en la categoría infantil desde el colegio San Fernando y tras haber pertenecido en una etapa anterior al Real Avilés Industrial. Esta próxima temporada será la séptima que Suárez vista la camiseta rojiblanca y se espera que sea uno de los integrantes del filial sportinguista en la búsqueda del ansiado ascenso a Segunda Federación.

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El club está trabajando para firmar un nuevo entrenador que coja las riendas del Sporting Atlético tras no ampliar el contrato de Samu Baños, técnico que ha dirigido al equipo durante casi temporada y media.