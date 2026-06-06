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La peña Sentimiento Rojiblanco, en el tour de El Molinón

Una nutrida representación acudió como cierre de temporada

La peña Sentimiento Rojiblanco.

La peña Sentimiento Rojiblanco. / LNE

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Carlos Tamargo

Una nutrida representación de la peña sportinguista Sentimiento Rojiblanco aprovechó el final de temporada para realizar el Tour de El Molinón. El próximo fin de semana cerrarán la campaña con su tradicional espicha. Sentimiento Rojiblanco es una de las peñas más destacadas y este curso han firmado pleno de desplazamientos lejos de El Molinón, acudiendo a los 21 viajes de liga y estando también presentes en los dos partidos de Copa del Rey que disputó, como visitante, este año el cuadro rojiblanco.

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