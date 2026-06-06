¿De dónde salen los 70 millones de euros invertidos por Orlegi en el Sporting?

El Grupo Orlegi prepara una nueva inyección económica al Sporting en un verano que, tanto por discurso, como por aspiraciones, en la entidad lo han asumido como crucial para lograr el ascenso. El músculo financiero del equipo se ha visto capado por un límite salarial que parece que se va a ampliar próximamente. Las tres vías previstas en estos caso para aumentar las arcas del equipo pasan por la venta de jugadores, descartada, en principio, por José Riestra esta misma semana, realizar una ampliación de capital o un préstamo participativo.

Sobre estas dos últimas variantes está la entidad trabajando. No sería la primera vez que se eleva el techo económico del equipo desde que el grupo mexicano aterrizó en Gijón. El presidente ejecutivo, Riestra, señaló que, hasta la fecha, la inversión en el club ha sido de unos 70 millones de euros. Desgranando esta cifra, más de la mitad corresponde a la compra del club a Javier Fernández en junio de 2022, por un valor que rondó los 45 millones de euros.

Siete millones en la ampliación de capital

A los pocos días y en la primera visita de Alejandro Irarragorri a Gijón, el presidente convocó una Junta Extraordinaria de Accionistas para llevar a cabo una ampliación de capital de siete millones de euros para paliar los problemas económicos que atravesaba el club. De los 7.068.000 de euros que representaba el capital social, se pasó a 14.136.000 de euros. Aprobada por unanimidad entre los accionistas, el Grupo Orlegi se hizo cargo del 73,27% de los nuevos títulos que se emitieron.

Por otro lado, esa misma temporada se acometieron ventas de cierto valor como la de Manu García rumbo al Aris griego por 3,2 millones de euros por el 75% de los derechos del jugador, o la de José Gragera, en enero del 2023, al Espanyol que abonó 3 millones de euros. En esta operación el Sporting se guardó un 30% de una futura venta que pudo llegar este mismo verano con el ascenso del Deportivo de La Coruña, equipo donde el gijonés militó esta campaña y que tenía una opción de compra. Sin embargo, los gallegos optaron por no ejecutarla.

El siguiente verano fue un tanto convulso respecto al mercado, ya que la salida de Pedro Díaz al Girondins de Burdeos por algo más de dos millones de euros fijos más variables acabó tornándose en un quebradero de cabeza. El Espanyol tenía una opción de tanteo sobre el futbolista, adquirida en la operación de Campuzano y bajo la propiedad anterior, algo que en la entidad rojiblanca desconocían y que llevó el asunto a los juzgados y que fuese el club rojiblanco el que acabase pagando al conjunto perico una multa de dos millones de euros. A su vez, el Girondins, hundido económicamente, no llegó a abonar el traspaso completo al Sporting y, aun a día de hoy, tienen un pago pendiente de 1,5 millones de euros.

Las ventas de Djuka, Villalba y Pier y un millón más para el mercado

En el verano de 2024, el Grupo Orlegi abrió la puerta a un nuevo tipo de inversión. Aprovechando la propiedad de Atlas y Santos Laguna, traspasó desde el Sporting a Djuka al cuadro de Guadalajara y a Fran Villalba rumbo a Torreón. Por ambos se calcula que ingresó la entidad rojiblanca en torno a 3,15 millones de euros. En esa misma ventana de traspasos se produjo la salida de Jonathan Varane, que llegó libre para el filial de la mano de Orlegi y se fue por 1,5 millones de euros al QPR inglés. El verano pasado se volvió a usar esta fórmula, recibiendo una pequeña compensación económica desde el Atlas por la venta de Róber Pier.

Se volvió a poner el foco en el mercado, con una nueva inyección en enero de 2025 de algo más de un millón de euros. El resultado no fue el esperado, ya que las piezas que llegaron, Nico Serrano y Carlos Dotor, ambos cedidos, no impulsaron a un equipo que acabó pidiendo la hora en las últimas jornadas y respirando con alivio al salvar el descenso, un año más.

Crédito participativo de 11 millones de euros

La reciente campaña comenzaba con el mayor gasto realizado en un verano, afianzando a Dubasin y Gelabert y manteniendo a piezas clave como Guille Rosas y Juan Otero. En los despachos, se llevó a cabo un nuevo ingreso de 11 millones de euros mediante un crédito participativo otorgado por Orlegi Sports en septiembre. El irregular curso y que el proyecto se acabó un mes antes de lo que marcaba el calendario por falta de objetivos volvieron a tumbar un nuevo proyecto.

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Camino de la quinta temporada, Orlegi tiene previsto volver a ingresar dinero en el Sporting mediante un nuevo crédito participativo o una ampliación de capital, como confirmó Riestra. Falta conocer en qué términos se llevará la nueva inversión y si podrá ser ejecutable para el presente curso que comenzará en julio y con Nicolás Larcamón a las riendas de una plantilla que tiene como meta final el ascenso.