El Sporting hace oficial el primer fichaje para la temporada que viene

Era un secreto a voces y la visita de este viernes a Gijón confirmaba a Egoitz Arana como primer fichaje del Sporting para la temporada 2026/2027. El guardameta de Zarautz, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, llega libre desde el filial de La Real Sociedad y firma un contrato de dos años con opción a uno más.

Egoitz Arana Aizpuru (Zarautz, Gipuzkoa, 19-02-2002) se formó deportivamente en el fútbol base de la Real Sociedad, al que llegó en 2014 procedente del Zarautz KE. Su progresión en Zubieta, con un periodo de cesión en el CD Anaitasuna, le llevó a formar parte de la Real Sociedad B. Tras su paso por el San Fernando CDI durante el curso 2023/24, regresó a las filas del segundo equipo donostiarra, conjunto con el que logró el ascenso a Segunda División y con el que disputó 11 encuentros durante la pasada temporada.

Uno de ellos fue en El Molinón y, pese a que su equipo cayó derrotado, su actuación fue muy superior, realizando paradas de mérito y evitando que la goleada fuese mayor.

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Arana llega al Sporting para competir el puesto con Rubén Yáñez y tras la salida de Christian Joel, canterano y que, por decisión deportiva, la entidad no ha ampliado su contrato que expiraba este verano.