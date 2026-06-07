Adrián Colunga, nuevo entrenador del Algeciras
El exjugador del Sporting asume el banquillo del conjunto de Primera Federación tras estar en el Murcia la pasada temporada
El exjugador del Sporting, Adrián Colunga, ha sido anunciado como nuevo entrenador del Algeciras, conjunto que milita en Primera Federación. Después de dar el salto la campaña pasada, donde asumió la tarea de sacar al Murcia de los puestos de abajo, ha recalado en el conjunto andaluz que viene de firmar una temporada correcta.
La campaña pasada no logró acabar el curso con el Murcia donde los resultados, no obstante, fueron positivos, con siete victorias, tres empates y cinco derrotas. También logró tumbar al Cádiz en Copa del Rey tras vencer 3-2 en la eliminatoria.
Colunga disputó media temporada con el Sporting en la 2011/2012. En Primera División, jugó 17 partidos en los que anotó tres goles y repartió dos asistencias. Se retiró tras la campaña 2017/2018 donde exploró el fútbol indio de la mano del Goa. Después de colgar las botas decidió dar el salto a los banquillos y en Murcia encontró su gran oportunidad. Primero recaló en el juvenil y, un año después, pasó al Murcia Imperial donde dejó grandes sensaciones.
Su rendimiento motivó el salto al primer equipo y ahora, asentado en Primera Federación, comenzará la temporada con el Algeciras con el que firma un contrato de una temporada.
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