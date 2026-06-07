El salto de Arana en su primer gran reto lejos de Zubieta: de la competencia con Yáñez a la confianza de Riestra

Una vida en Zubieta, un Erasmus en San Fernando y una consagración en El Molinón. El primer fichaje rojiblanco para la temporada 2026/2027, Egoitz Arana, llega a Gijón en el primer gran salto de su carrera. El guardameta será la competencia de Rubén Yáñez tomando el relevo de un Christian Joel Sánchez que abandona la disciplina del Sporting tras catorce años en el club. Una historia que guarda cierta similitud con la que Arana vivió en San Sebastián.

El portero de Zarautz llegó en 2014 a las categorías inferiores del conjunto txuri-urdin procedente del equipo de su localidad. Impulsado por su envergadura, fue escalando hasta debutar en la temporada 2022/2023 con el Sanse. Cuatro partidos en Primera Federación con dos porterías a cero. La competencia con Unai Marrero, héroe de la final de la Copa del Rey de esta temporada, le llevó a probar lejos del País Vasco por primera vez en su carrera.

El club escogido fue el San Fernando de Cádiz, donde apenas disputó un partido y se mantuvo a la sombra de Diego Fuoli, guardameta que ya había debutado con el Almería. De regreso a Zubieta, se vio nuevamente opacado por Aitor Fraga, otro gran proyecto de la cantera vasca y que por una lesión en el momento crucial de la temporada, dejó hueco para la titularidad de Arana. Con apenas cinco partidos disputados de liga, el de Zarautz jugó los tres últimos encuentros del play-off de ascenso a Segunda que acabó certificando ante el Nastic de Tarragona. Esta misma temporada también fue convocado en varios encuentros con el primer equipo.

Esta fue la temporada de confirmación para Arana, que renovó un año más con el filial de la Real Sociedad y dio el paso al fútbol profesional. En esta presente temporada disputó once encuentros de liga, entre ellos uno en El Molinón donde su actuación, pese a la derrota de su equipo, fue muy destacada, tanto que el Sporting puso el foco en su incorporación tras acabar contrato con la Real. "Me acuerdo todavía de la entradilla que hicimos los dos equipos. Recuerdo entrar, mirar arriba y ver gente animando, la grada de animación... ¡uf!, en el momento me impresionó y ahora, verlo vacío desde dentro, es precioso", reconoce Arana en una publicación del club en la que desvela su pasado, sus ídolos y lo que espera como futuro guardameta del Sporting.

Petr Čech como referente

"Solo con ver el escudo en el pecho me da sentimiento de orgullo", reconoce el propio Arana que, sobre su segunda salida lejos de Guipúzcoa tras once años en Zubieta, asegura que "nunca es fácil marchar de casa" pero la experiencia en San Fernando le ha ayudado. El guardameta también se muestra muy impresionado por Mareo y sus "recursos de un equipo de Primera División". En las conversaciones que mantuvo con José Riestra, el presidente le transmitió "confianza e ilusión" al igual que Jorge Sariego, entrenador de porteros del primer equipo, que le mostró todo su apoyo. "Desde el minuto uno ha estado conmigo transmitiéndome que quiere que forme parte de este proyecto. Me emociona ver tanto apoyo y que me arropen tanto", expresa Arana.

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También tuvo palabras para Rubén Yáñez, con el que se tomará "como un reto" la competencia. "Está muy asentado aquí, es capitán y tiene mucho nivel. Venir aquí, aprender de él y competir es un gran reto", señala. Con 1,97 metros de altura, su mano dominante es la zurda, "al igual que Courtois y Casillas". "Somos pocos, pero damos el nivel", bromea Arana que tiene como referente a la leyenda checa, Petr Čech. "Hay que pelear por todo. Hacer play-off, subir directo... pero pelear todos los partidos", asume el primer fichaje del Sporting que llega con esa mentalidad ganadora y dispuesta a tener como único objetivo el ascenso, requisito indispensable que se reclama desde la dirección deportiva rojiblanca para esta temporada.