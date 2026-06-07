El Sporting agita el mercado: las opciones abiertas y el plan de futuro

Un mercado por la vía rápida y a la espera de las salidas. El Sporting cerró hace una semana una temporada que, en lo que a objetivos se refiere, se terminó a finales de abril. La derrota ante el Córdoba sentenció al cuadro rojiblanco a una campaña más en Segunda División, pero abrió la puerta a trabajar de cara a la ventana veraniega con tiempo y holgura. Las incorporaciones de Egoitz Arana o Jorge Sáenz, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, a la espera de que sea oficial; las negociaciones con Óscar Trejo o el interés en que Andrés Cuenca, Justin Smith y Andrés Ferrari continúen una temporada más tras su cesión, son muestras de que en la entidad quieren dejar solventada en el inicio de la pretemporada gran parte de la planificación del curso que viene.

No obstante, el mercado es caprichoso y pese a que en el conjunto gijonés muevan ficha con antelación, las negociaciones pueden alargarse o surgir imprevistos. El ejemplo es la salida de Borja Jiménez, llamado a liderar el equipo en la próxima campaña, su renuncia pilló con el pie cambiado al sportinguismo. Un mazazo que, como reconoció el propio José Riestra, pudo ser paliado a tiempo gracias a que el abulense confirmó sus planes jornadas antes del final. Ante esa situación, la dirección deportiva se movió para encontrar su sustituto y halló en Nicolás Larcamón, un técnico joven y con experiencia en el fútbol americano, la ambición que demandan desde el cuadro gijonés.

Los planes de Jiménez pasaban por hacer una gran revolución en la plantilla, buscando salida a un gran número de jugadores. Con el técnico argentino la lista se acortó hasta los seis nombres que desveló el Sporting. Lucas Perrin, Amadou, Jesús Bernal, Pablo García, Dani Queipo y Yann Kembo son los futbolistas cono los que, pese a que tienen contrato para la próxima campaña, están explorando diferentes vías para buscarles un nuevo equipo. De todos ellos, Perrin y Bernal cuentan con más mercado y posibilidades de abandonar el Sporting.

Por contra, el presidente ejecutivo fue tajante a la hora de hablar de las piezas claves del equipo y se refirió a la cláusula de cada uno como la única vía para que puedan dejar la entidad. Las posibles salidas de César Gelabert, Juan Otero, Jonathan Dubasin o Guille Rosas ni se plantean en el seno de la organización al considerarlos el eje vertebrador sobre el que construir el nuevo equipo.

La situación económica también favorece para que el club no se vea obligado a ventas forzosas e incluso se plantea una próxima ampliación de capital que dote de un mayor músculo financiero. En las oportunidades de mercado está puesto el foco de la planificación y en esa línea de los "entre diez o doce" incorporaciones que confesó Riestra. Uno ya está confirmado, Arana, y otro en proceso, Jorge Sáenz, mientras que tres más se esperan que sean los cedidos de este año. Entre los restantes, las posiciones a reforzar pasan por fichar a un lateral izquierdo, un central, un pivote, un extremo y un delantero, aunque no se descartan otros movimientos dependiendo del rumbo que tome el mercado.

A la espera de ejecutar los mecanismos financieros, el club ha optado por mantener contacto con jugadores que quedan libres este verano. Esta línea es la que se explora para el lateral izquierdo con Diego Pampín, del Levante, y Álex Centelles, del Almería, como candidatos a recalar en Gijón, según ha podido saber este periódico. En el mismo carril también han seguido de cerca la temporada de Jastin García, extremo que militó en el Andorra cedido por el Girona y que encaja en el perfil de atacante encarador que buscan para esta parcela del campo. Un rol que se intentó con la incorporación de Oscar Cortes que, sin minutos, salió en invierno.

La cantera también se espera que tenga un papel protagonista, como el que asumió desde principio de campaña Manu Rodríguez o los destellos de un Nico Riestra que, hasta la dura lesión que sufrió en noviembre, con una rotura de isquio que le ha tenido apartado.

Si algo aquejó el Sporting esta pasada temporada fue la falta de fondo de armario y variantes para desequilibrar los partidos. Mientras que en defensa se contaba con varios perfiles como el de Diego Sánchez, Cuenca o incluso el propio Kevin Vázquez, capaces de actuar en varias posiciones, en ataque todo se resumía la movilidad de los tres tenores, Gelabert, Dubasin y Otero, pero sin un perfil claro de extremo al margen de Dani Queipo, con el que no se cuenta, en principio, para esta campaña.

Noticias relacionadas

En estas decisiones, la última palabra la tiene José Riestra, implicado por completo con la dirección deportiva a la que, recientemente, se ha sumado Nicolás Larcamón. Es habitual que el argentino utilice formaciones con, tres centrales, carrileros y, en ocasiones, doble punta de ataque, condiciones a tener en cuenta a la hora de buscar el perfil de cada fichaje y su encaje con las ideas de Larcamón que, a priori, será un gran cambio respecto a lo visto con Asier Garitano y Borja Jiménez. Presión alta y primar el ataque frente a la defensa son los pilares del míster de La Plata, figura que representa el cambio de discurso de la entidad, donde ya se habla abiertamente de ir a por el ascenso. Con ese objetivo fijo, la planificación deportiva será la llave que lo puede desbloquear. Conseguir un bloque y fondo de armario suficiente para soportar los más de 40 partidos de liga es primordial para que, diez años después, el Sporting vuelva a ser de Primera.