El Sporting C gana la liga de 1ª Asturfútbol por tercera temporada consecutiva

Por tercera vez consecutiva el Sporting C ha logrado el título de liga en la 1ª Asturfútbol. Con un empate a ceros frente al Tineo consiguieron el punto necesario para dejar sentenciado el campeonato a falta de una jornada por disputar. Sin embargo, al estar, nuevamente, el Sporting Atlético en Tercera, el cuadro entrenado por Pablo Pantiga se mantendrá en la categoría sin posibilidad de subir.

La igualdad fue la tónica en el encuentro disputado en el campo Sergio Menéndez Martínez. El empate le servía al conjunto rojiblanco para ganar la liga y al Tineo para dejar sellada la permanencia. Sin demasiadas ocasiones durante el partido, se firmó las tablas. El último compromiso liguero del Sporting C será el próximo domingo, a las 17.00 horas, en Mareo ante el Muros.