El acelerón de Chris Ferreres en el Sporting de Gijón: los mejores datos del canterano

La temporada de Chris Ferreres ha sido una de las grandes noticias del Sporting Atlético. El extremo rojiblanco, de 21 años, cerró el curso con 11 goles y 18 asistencias, unos números que le convierten en el jugador con mejores registros ofensivos del filial durante la campaña recién finalizada en Tercera RFEF. El atacante ha dado esta campaña un importante paso adelante en su rendimiento tras regresar a Mareo a través del Sporting C. Su crecimiento no ha pasado desapercibido en Mareo. Ferreres es un jugador bien valorado dentro de la estructura deportiva del club y una de las figuras sobre las que se proyecta parte del futuro inmediato del filial. De hecho, durante el pasado mercado de invierno el Levante se interesó por su situación para incorporarlo a su segundo equipo, aunque el Sporting rechazó cualquier posibilidad de salida.

El extremo, sin embargo, ha tenido que recorrer un camino de paciencia. La pasada temporada, el entonces entrenador del primer equipo, Borja Jiménez, no consideró que estuviese preparado para dar el salto y apostó antes por otros jóvenes como Nico Riestra o Álex Lozano. Con contrato hasta 2027, el futbolista apunta a ser una pieza importante en el nuevo proyecto del Sporting Atlético, pendiente todavía de concretar la llegada de Óscar López al banquillo. La remodelación del filial ya ha comenzado y también incluye algunas salidas, como la del guardameta Iker Venteo, con quien no se cuenta para la próxima temporada.

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Mientras tanto, una de las incógnitas del verano será conocer si Ferreres tendrá la oportunidad de realizar la pretemporada con el primer equipo. Lo que ya ha dejado claro es que su nombre figura entre los que más han crecido en Mareo durante el último curso. Sus 11 goles y 18 asistencias son el mejor aval.