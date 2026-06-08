El Sporting de Gijón quiere 'pescar' en la cantera del Racing de Santander: negocia incorporar a este medio para el División de Honor

El Sporting de Gijón tiene avanzada la incorporación de Maruan Jakkal, centrocampista procedente de la cantera del Racing de Santander que se integrará en el equipo juvenil de División de Honor del club rojiblanco la próxima temporada. Nacido en 2008, Jakkal ha desarrollado su formación en las categorías inferiores del conjunto cántabro y, si la operación se concreta, llegará al último escalafón del juvenil rojiblanco. Se trata de un mediocentro de 1,78 metros que puede actuar en el eje de la medular y que destaca por su capacidad para participar en la construcción del juego.

Los responsables de cantera del Sporting de Gijón tienen muy buenos informes de Jakkal, un centrocampista que estaba en los juveniles del Racing de Santander, y al que tenían controlado. Jakkal, de 18 años, es una apuesta importante del club rojiblanco para el medio y largo plazo y, si se concretan las negociaciones, reforzaría el División de Honor de Marcos Landeira para tener a futuro un encaje en el filial, en función siempre de su evolución.