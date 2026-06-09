Andrés Cuenca, objetivo del Sporting de Gijón, camino al Europeo Sub 19

Andrés Cuenca apunta al Europeo sub-19. El central, que jugó cedido en el Sporting de Gijón en la segunda parte de la campaña, figura entre los 26 futbolistas convocados por el seleccionador Paco Gallardo para preparar el torneo que se disputará en Gales del 28 de junio al 11 de julio. El defensa, de 18 años, se acerca a la posibilidad de disputar una de las grandes citas del fútbol continental en categorías inferiores. España acudirá al campeonato con una lista definitiva de 20 jugadores, que será anunciada el próximo 19 de junio.

Cuenca, que tiene muchas opciones de estar en la lista definitiva de Gallardo, está llamado para comenzar la pretemporada con el Como italiano. Cesc Fábregas, el entrenador, quiere ver al zaguero de Adamuz de cerca para tener más información sobre su nivel. Después ya tomará una decisión sobre su futuro, aunque todos los caminos apuntan a una nueva cesión. El Como jugará Champions League y la exigencia será máxima, por lo que el club italiano valora otro préstamo para que el jovencísimo zaguero gane experiencia. En ese sentido, el Sporting de Gijón ya ha solicitado de manera formal su cesión, aunque todavía está a la espera de que avancen las gestiones: "Las conversaciones van caminando",llegó a admitir José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón. La operación, en cualquier caso, necesita todavía de más tiempo y se acelerará con el mercado más avanzado. Hasta julio o agosto, en Mareo no podrán tener claridad sobre el futuro de Cuenca, uno de los grandes objetivos del club rojiblanco para reforzar su defensa con vistas al proyecto deportivo que liderará Nicolás Larcamón. La comisión deportiva cree que Cuenca encaja de maravilla en el perfil zurdo del sistema con tres centrales que proyecta el entrenador argentino. Diego Sánchez sería su principal competidor en esa demarcación.

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A favor del club gijonés está el fuerte deseo de Cuenca de regresar a Mareo, donde se ha sentido importante. Cuenca, que disputó 8 encuentros con la camiseta rojiblanca, ve con buenos ojos una nueva cesión en el Sporting de Gijón para seguir creciendo como futbolista y antes de estar ya preparado para competir en un proyecto tan exigente como es ahora el del Como.