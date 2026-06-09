Emanuel Gularte, opción para la defensa del Sporting

El Sporting de Gijón maneja el nombre del uruguayo Emanuel Gularte, central de Peñarol, donde milita actualmente cedido por el Puebla mexicano, como una de las opciones para reforzar el perfil derecho de la zaga rojiblanca. Según adelantaron varios medios de comunicación sudamericanos, una información que ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA a través de fuentes cercanas al club gijonés, el futbolista de 28 años figura entre los defensas que estudia la comisión deportiva sportinguista para apuntalar una línea que sufrirá modificaciones este verano.

Gularte, nacido en Montevideo el 30 de septiembre de 1997, cuenta con una amplia experiencia en el fútbol mexicano tras su paso por el Puebla y el Querétaro. Formado en Montevideo Wanderers y con pasado también en Progreso, el zaguero regresó recientemente a Uruguay para enrolarse en las filas de Peñarol. Su perfil, marcado por la contundencia, el juego aéreo y la capacidad para desenvolverse en el perfil derecho del centro de la defensa, encaja en la búsqueda emprendida por el Sporting de cara a la próxima temporada.

La dirección deportiva rojiblanca continúa trabajando en distintas alternativas para reforzar una parcela del campo que considera prioritaria dentro de la planificación deportiva. El nombre del defensa uruguayo ha aparecido en las últimas horas como una de esas opciones que maneja el club gijonés para elevar el nivel competitivo de la plantilla.

La posibilidad de incorporar a Gularte no altera los planes del Sporting respecto a Jorge Sáenz, que tiene un principio de acuerdo con el club rojiblanco por dos temporadas. El defensa del Leganés, cuyo contrato expira a finales de este mes, tiene apalabrado su desembarco en Gijón por dos temporadas, por lo que ambas operaciones son compatibles dentro de la remodelación defensiva diseñada por la entidad rojiblanca.

Noticias relacionadas

A la espera de que el mercado vaya definiendo los siguientes pasos, el Sporting mantiene abiertas varias vías para reforzar su retaguardia. Entre ellas figura la de Emanuel Gularte, un central con experiencia internacional en categorías inferiores con Uruguay y una dilatada trayectoria en el fútbol mexicano que ahora aparece en el radar del conjunto gijonés.