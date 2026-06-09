Jonathan Dubasin, un impacto de Primera División: gusta en clubes de La Liga pero el Sporting de Gijón lo considera intransferible
El delantero, de 26 años, agrada al Alavés, aunque en el club rojiblanco son reacios a una venta
La temporada de Jonathan Dubasin en el Sporting de Gijón no ha pasado desapercibida. Sus números han sido sobresalientes: 16 goles y 4 asistencias. Algunos directivos de clubes de Primera División tienen una valoración muy alta de este potente atacante, que se ha destapado como un notable delantero en Segunda y que, a sus 26 años, atraviesa su madurez futbolística.Desde hace tiempo, Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, tiene al ‘Pingüino’ en su lista de futuribles para reforzar al conjunto vitoriano. Dubasin gusta mucho en Mendizorroza, aunque también despierta interés en otros clubes de LaLiga.De hecho, durante el pasado mercado de invierno, como avanzó este periódico, ya hubo una consulta del Alavés a los agentes del futbolista catalán. Sin embargo, la operación no avanzó. Y este verano el nombre del atacante vuelve a figurar entre los potenciales objetivos de Fernández, que recientemente renovó su vínculo con el club vasco hasta 2029.
En invierno ocurrió lo mismo que sucede ahora: para el Grupo Orlegi, Dubasin es un jugador fundamental dentro del proyecto del Sporting. El club realizó en su momento una inversión importante para hacerse con sus servicios —1,6 millones de euros pagó al Basilea— y en Mareo no existe intención alguna de desprenderse de un activo considerado estratégico para la entidad y llamado a ser una pieza clave en los planes de Nicolás Larcamón, que lo considera intocable. Salvo cláusulazo o una oferta fuera de mercado, Dubasin no se moverá del Sporting este verano. Lo contrario, al menos a día de hoy, supondría una sorpresa mayúscula y sería además un movimiento que dejaría muy mermado el proyecto deportivo. El delantero tiene además contrato en vigor hasta 2028. Eso sí, salvo que se produzca una nueva renovación, este será el último verano en el que el club rojiblanco podría obtener una plusvalía especialmente relevante por su traspaso. Mientras tanto, Dubasin siempre se ha mostrado feliz en Gijón y agradecido al Sporting de Gijón. En caso de salir, una posibilidad que ni siquiera contempla actualmente, solo estaría abierto a continuar su carrera en LaLiga. El extranjero, donde ya tuvo una experiencia agridulce en el Basilea, no le atrae especialmente. Además, tampoco es un mercado que se haya activado en estos momentos.Para los ejecutivos de Orlegi Sports, en cualquier caso, no existe debate alguno. Dubasin, al igual que Otero, Gelabert, Corredera, Guille Rosas o Gaspar Campos, forma parte del grupo de activos indispensables de la plantilla y no está en venta. Si algún club desea incorporarlos, deberá abonar su cláusula de rescisión, un escenario que en estos momentos se antoja improbable.
La idea del Sporting es, precisamente, la contraria: construir un proyecto competitivo alrededor de estos futbolistas. Es decir, elevar el nivel medio de la plantilla y, especialmente, mejorar el fondo de armario. En esa línea trabajan los responsables deportivos del club rojiblanco, que ya tienen cerrado el fichaje del guardameta Egoitz Arana, prácticamente sellada la incorporación del central Jorge Sáinz y continúan a la espera de la respuesta definitiva del centrocampista Óscar Trejo.
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