Orlegi cesa a Caco Morán, integrante del cuerpo técnico del Sporting de Gijón
El gijonés, exjugador rojiblanco, cierra una larga etapa en Mareo en diferentes cargos
Orlegi Sports ha decidido destituir a Caco Morán, hasta ahora integrante del cuerpo técnico del Sporting de Gijón, en el rol de analista. Exjugador del Sporting, su salida pone fin a una larga trayectoria dentro de la estructura rojiblanca, en la que desempeñó distintas funciones como entrenador de la base y profesional ligado al primer equipo. Caco ejerció , durante los últimos años, como analista del primer equipo, en un rol muy próximo al trabajo diario sobre el césped junto al resto del cuerpo técnico. Durante la etapa de Miguel Ángel Ramírez se convirtió, además, en una de las personas de máxima confianza del técnico canario. También desempeñó funciones como ojeador dentro de la estructura deportiva del club, elaborando informes de seguimiento de futbolistas. Exjugador del Sporting y una persona muy querida en Mareo, Caco Morán regresó al club en 2015 después de dirigir a varios equipos del fútbol formativo gijonés, haciéndose cargo entonces del Cadete B rojiblanco. Desde entonces fue asumiendo diferentes responsabilidades dentro del organigrama deportivo de la entidad.
La salida de Morán responde a una decisión adoptada por el propio club, que entendía finalizada su etapa en la entidad, y no está vinculada a la llegada de Nicolás Larcamón. No obstante, se produce en un contexto de reestructuración deportiva, con el técnico argentino desembarcando en Gijón acompañado por su grupo de trabajo. Junto a Larcamón llegarán Javier Berges como segundo entrenador, Juan Cruz Mónaco como preparador físico y Miguel Ángel Vásquez como analista.
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