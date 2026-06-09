El Sporting de Gijón encamina el acuerdo con Óscar López para que asuma las riendas del filial
El club rojiblanco tiene avanzado el acuerdo con el entrenador catalán, que será el relevo de Samuel Baños
El Grupo Orlegi ultima ya el fichaje de Óscar López, que está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Sporting Atlético. El acuerdo entre el técnico catalán y el club rojiblanco está avanzado después de horas intensas de negociaciones. Todavía no hay acuerdo total. Pero las posturas están muy cerca tras intensos avances. En principio, López asumiría el banquillo del Sporting Atlético por una temporada, hasta junio de 2027, aunque faltan aspectos por abordar entre las partes. El técnico de Cerdanyola del Vallès, de 46 años, era la opción preferida de la comisión deportiva para relevar a Samuel Baños al frente del segundo equipo rojiblanco, tal y como ya informó LA NUEVA ESPAÑA, después de que el club decidiese no renovar al actual entrenador una vez finalizado su contrato.
El perfil de Óscar López encaja con la idea que el Sporting quiere implantar en esta nueva etapa del Sporting Atlético: combinar el desarrollo y la formación de jóvenes futbolistas con la exigencia competitiva y la búsqueda de resultados para acercar al filial al fútbol profesional tras años estancado en el pozo de Tercera RFEF. López ha sido en todo momento la primera opción del club rojiblanco. También se valoró la promoción interna de Marcos Landeira, que seguirá al frente del División de Honor juvenil.
López, que llegó a ser jugador profesional, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol base de alto nivel, especialmente ligada a La Masia en la estructura del Barcelona, donde desarrolló buena parte de su carrera como técnico hasta alcanzar el juvenil. Como entrenador su última etapa ha sido en el filial del Castellón, club del que se ha logrado desvincular para dar el paso ahora de llegar al Sporting de Gijón. Aunque en el segundo equipo 'orellut' hizo unos números más que correctos (6 victorias, 6 empates y 8 derrotas), no pudo al final evitar el descenso a Tercera RFEF. Además, conoce de primera mano las exigencias del fútbol profesional tras su etapa como futbolista en equipos como el Barcelona, el Lazio o el Real Betis, una experiencia que en Mareo entienden como un valor añadido para liderar el crecimiento de los jóvenes talentos del club.
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