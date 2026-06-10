El análisis de Josu Uribe de la temporada del Sportign de Gijón: toca construir

Cualquier proyecto vital necesita dos cosas muy importantes: una línea inicial correcta y unas bases fuertes que lo sostengan en el tiempo y en las dificultades. El fútbol no es diferente, pero con la problemática de que hay un montón de clubes que buscan objetivos muy similares al tuyo y que, haciendo muchas cosas muy bien, a veces no obtienes los resultados buscados. Lo que está claro es que es muy difícil que, sin cumplir esas premisas, consigas el éxito. Es muy difícil, sin una identidad de club, ser capaz de hacer un proyecto ganador; es muy difícil, sin tener una buena dirección deportiva, hacer un proyecto ganador; y es muy difícil, sin tener una estructura profesional de formación, conseguir sacar jugadores para el primer equipo.

La rueda de prensa de José Riestra da un paso a la esperanza en cuanto a que se reconocen los motivos por los que el club no acaba de avanzar deportivamente y dónde hay que meter el bisturí: una correcta planificación deportiva y un funcionamiento de Mareo totalmente diferente al actual. Toca construir con una base de seis jugadores top de la categoría, algo muy importante para empezar a hacer un gran equipo, como son Yáñez, Guille, Corredera, Gelabert, Dubasin y Otero. Todos ellos son jugadores de muchísimo nivel para LaLiga Hypermotion. Un equipo que tiene que realizar más de 12 incorporaciones y pone en el mercado a un buen número de jugadores es que no ha hecho bien las cosas en la parcela deportiva. Guste o no guste, así son las cosas, y lo saben. Déjense ayudar por profesionales.

La propiedad necesita la ayuda de profesionales que conozcan el mercado exterior e interior, profesionales que tengan capacidad para incorporar futbolistas de nivel a precios asumibles y que luego se pueda sacar un beneficio económico en posteriores ventas de jugadores jóvenes. Hasta ahora, la gente que ha hecho esa labor no ha cumplido objetivos. Para mí, la necesidad de la figura de una dirección deportiva de nivel es imprescindible en un club que no acaba de encontrar su identidad y que hoy el fútbol europeo precisa.

Hay muy buenos profesionales en Asturias, como Javi Fuego, Emilio de Dios o Queco Huerta, excelentemente preparados, con un conocimiento importante de los mercados y una enorme identidad con el fútbol asturiano; capaces de comprar barato para vender caro y de poner a funcionar otra vez una institución tan importante para el club como es Mareo; capaces de trabajar al nivel que requiere el fútbol profesional. Los tres grandes de nuestro fútbol no priorizan ni direcciones deportivas ni técnicos ni jugadores de la tierra, y es una pena. Además, los resultados de Real Oviedo, Real Sporting y Real Avilés del último año, a nivel deportivo, han dejado mucho que desear. Quizás haya que cambiar los cimientos.

Posiciones clave en esta categoría, como el centro de la defensa, los exteriores y una referencia ofensiva, son fundamentales para poder aspirar a algo importante. Los rojiblancos han tenido jugadores muy destacados en ataque, pero enormes problemas defensivos tanto a nivel individual como colectivo. Los rojiblancos no han tenido ninguna profundidad de plantilla que les permita competir en igualdad de condiciones con muchos rivales. Han estado en total desigualdad en las últimas fases de los partidos. Jugadores como Kembo, Amadou, Queipo, Pablo o Perrin deben dar un cambio y buscar minutos en otros equipos, mientras que el club debe incorporar jugadores de un nivel mucho más elevado. Jugadores como Smith, Ferrari o Cuenca sí elevan el nivel competitivo de la plantilla y ayudan a hacer un grupo mucho más competitivo.

La incorporación, ahora, en esas posiciones tan necesarias en esta categoría, de un número importante de jugadores top hará posible competir de verdad por el ascenso. Jugadores contrastados para competir en LaLiga Hypermotion y con experiencia en la misma. Evitar situaciones como la de Caicedo ayudará mucho a crecer al equipo sobre el verde. En una competición tan larga y tan igualada es imposible, sin tener al menos 18 jugadores que no bajen nunca el nivel del equipo, poder estar en la parte noble de la categoría. El segundo vagón del tren es el que al final te permite tener frescos a los jugadores top y el que te va a permitir llegar al final de la competición con posibilidades.

El equipo rojiblanco tiene los peores datos de desequilibrio generados por los jugadores que entraron como sustitutos en los últimos 30 minutos y eso, al final, llevó a futbolistas como Gelabert y Dubasin a acabar destrozados física y mentalmente. Un tercer escalón sería para los jóvenes, para ese grupo de jugadores que darán fondo de armario y seguirán formándose para el fútbol profesional. Pero ahora mismo la Escuela de Fútbol de Mareo carece del nivel competitivo y formativo que requiere un club profesional. El Málaga es un enorme ejemplo en el que mirarse, con unos jugadores y técnicos muy jóvenes y competitivos, con una gran identidad con el club.

¿De verdad es necesario, en Tercera División, incorporar un staff técnico de Euskadi o de Cataluña? ¿De verdad no hay técnicos suficientemente preparados en Asturias para dar un giro total al funcionamiento de Mareo? Creo que es un grave error. Al final, de un mal funcionamiento de las bases del club y de su cadena de filiales paga el técnico, como le pasó a Samuel Baños. ¿De verdad pensamos que es un problema de banquillo o de proyecto y cimientos? Ahora toca hablar menos y construir. Ahora toca asumir los enormes errores deportivos en el primer equipo y en la formación. Los equipos inferiores del Real Sporting compitieron siempre a un nivel enorme con las mejores canteras de Europa. Hoy en día no son competitivos ni en la provincia. Hay que construir, amigos. Los Rogelio, Miner, Morán, Muñiz, Castaño y muchos más mamaron formación y compitieron en la máxima categoría de nuestro fútbol. Ahora somos incapaces de competir en la quinta categoría de nuestro fútbol. ¿De verdad todo va bien?

Ahora deberían cambiar muchas políticas del club y dejar que profesionales de calidad y con identidad de club puedan ejercer su trabajo. Pero me da que las propiedades mexicanas de los dos grandes clubes de Asturias no entienden esta política. La propiedad debe dirigir y establecer los patrones de funcionamiento de la sociedad, pero mientras los profesionales no establezcan las pautas de comportamiento deportivo será muy difícil avanzar. Ahora toca construir una identidad de club junto a recuperar Mareo como centro de alto rendimiento. Esas son las piedras angulares del proyecto. Ahora toca construir un equipo profesional con profesionalidad y con criterio. Pero con lo mismo y con los mismos no será fácil, amigos.

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Buen verano y hasta la próxima temporada.