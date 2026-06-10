Así están las negociaciones del Sporting de Gijón por Gularte, la primera petición de Larcamón en el Sporting de Gijón

Un desconocido en Europa. Pero del gusto del entrenador. Emanuel Gularte es la primera petición expresa de Nicolás Larcamón como entrenador del Sporting de Gijón. La comisión deportiva de Orlegi Sports ha abierto ya negociaciones con el Puebla para tratar de cerrar la llegada del poderoso central uruguayo, de 28 años y 1,88 metros. La operación da pasos, avanza, pero no está ni mucho menos cerrada. Y confirma, además, el peso que se le presume al técnico argentino en el proyecto del Sporting de Gijón. La organización siempre da importancia a la opinión de sus entrenadores a la hora de fichar jugadores y planificar. Lo hizo antes con Rubén Albés (Olaetxea), también con Asier Garitano (Corredera o el intento por Gabriel Pires). Y ahora también con Larcamón. Sucede además que el entrenador argentino goza de gran credibilidad entre los que mandan en Orlegi Sports. Para Riestra, Larcamón, es la gran apuesta del proyecto deportivo del Sporting de Gijón. De ahí este giro por Gularte, un futbolista al que la estructura deportiva conoce bien por su trayectoria en México y que podría reforzar una demarcación donde no se había previsto destinar gran gasto tras amarrar ya a Jorge Saénz y a tener en plantilla ya a Pablo Vázquez, todo a la espera de Andrés Cuenca.

El defensa, que esta temporada ha jugado cedido en el club uruguayo de Peñarol, tiene contrato con el Puebla hasta 2027. José Riestra y Salomón Behar lideran unas negociaciones en las que se exploran distintas fórmulas para alcanzar un acuerdo. La apuesta del técnico argentino por este zaguero, internacional con Uruguay en categorías inferiores y procedente de un país con una larga tradición de grandes defensas, es firme. Larcamón conoce perfectamente al futbolista de su etapa en el Puebla y ha trasladado al Sporting su deseo de volver a contar con él. El entrenador entiende que Gularte reúne unas condiciones muy concretas para desarrollar su idea de juego, especialmente en una línea de tres centrales, ocupando el perfil derecho.

“Para mí, Emanuel Gularte es de los defensas centrales con más capacidad para subir la pelota y progresar tanto desde la conducción como desde los lanzamientos. Es un tremendo central y, además, para impulsar al equipo hacia campo contrario es de lo mejor de la liga”, llegó a destacar Larcamón durante su etapa en México. El preparador argentino lo considera, además, un futbolista con capacidad de liderazgo dentro del vestuario. Gularte, por su parte, ve con buenos ojos la posibilidad de reencontrarse con Larcamón. Ambos ya han mantenido conversaciones sobre el papel que tendría el uruguayo dentro del nuevo proyecto rojiblanco.

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La llegada de Jorge Sáenz y el escenario de Lucas Perrin

La operación por Gularte discurre de forma paralela a la de Jorge Sáenz, que será el segundo fichaje del proyecto deprotivo 2026-2027. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el central canario está muy próximo a convertirse en nuevo jugador rojiblanco y se comprometerá con la entidad gijonesa para las dos próximas temporadas. En principio, la próxima semana se puede confirmar ya un acuerdo que está listo desde hace semanas. Este movimiento confirma la intención del club rojiblanco de dar salida a Lucas Perrin, con mercado internacional.