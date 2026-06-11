Así está la 'operación salida': Pablo García, el sistema de Larcamón y el giro en la búsqueda de carrilero

Pablo García tiene serias opciones de continuar en el Sporting la próxima temporada pese a figurar entre los futbolistas a los que el club busca una salida durante este mercado. El lateral izquierdo, de 26 años y con contrato hasta 2028, representa el caso más abierto de todos los descartes y su futuro permanece lejos de estar resuelto. El perfil del gijonés encaja en varios aspectos con la idea de juego que pretende implantar Nicolás Larcamón. La apuesta del técnico argentino por un sistema con tres centrales y carrileros largos podría favorecer las características de Pablo García. Además, dentro de la comisión deportiva existen opiniones contradictorias respecto a su continuidad. Hay quienes consideran que todavía puede ofrecer un rendimiento superior y siguen creyendo en sus condiciones, mientras que otros entienden que necesita dar un paso adelante que aún no ha terminado de consolidar.

La evolución del mercado será determinante para resolver su situación. La posición de carrilero izquierdo ha quedado vacante tras la salida de Brian Oliván y la dirección deportiva trabaja en la incorporación de un futbolista que eleve el nivel competitivo en esa demarcación. Sin embargo, el perfil buscado ha cambiado en las últimas semanas. El Sporting prioriza ahora la llegada de un extremo con capacidad para actuar como carrilero, con desborde, uno contra uno y presencia ofensivas. Este cambio de enfoque ha provocado que algunas operaciones estudiadas inicialmente para reforzar el lateral izquierdo hayan perdido fuerza. Los nombres de Álex Centelles y Diego Pampín estuvieron sobre la mesa como opciones específicas para esa posición, pero a estas alturas ambas alternativas se encuentran más frías. No se trata de escenarios completamente descartados, aunque la prioridad pasa actualmente por encontrar un perfil más ofensivo y adaptable a las exigencias del dibujo con cinco defensas.