Óscar Trejo, decisión inminente entre volver al Sporting de Gijón o entrar en la estructura del Rayo Vallecano

Óscar Trejo, de 38 años, afronta horas decisivas para resolver su futuro. El argentino ya ha mantenido conversaciones tanto con Nicolás Larcamón, entrenador del Sporting de Gijón, como con David Cobeño y Martín Presa, director deportivo y presidente del Rayo Vallecano, respectivamente. Sobre la mesa tiene dos propuestas muy diferentes: prolongar un año más su carrera deportiva y hacerlo en El Molinón, o iniciar una nueva etapa profesional dentro de la estructura deportiva del conjunto madrileño. A estas alturas, todos los escenarios permanecen abiertos. En Mareo se ha impuesto la prudencia después de que el optimismo inicial haya dado paso a una mayor cautela, conscientes de que la decisión final depende exclusivamente del futbolista y de su entorno familiar. En Vallecas, mientras tanto, existe la percepción de que la opción de incorporar a Trejo a la estructura deportiva del club sigue siendo viable. El desenlace, en cualquier caso, se espera inminente. En estos momentos, todo esta abierto. Aunque algunas fuentes apuntan a que las opciones a que el jugador cuelgue las botas y pase a los despachos crecen. Pero nada está decidido.

El Sporting ha trasladado al futbolista una propuesta por una temporada más otra opcional. En el club gijonés entienden que Trejo puede aportar mucho más allá de su rendimiento sobre el césped. A sus 38 años, sería una figura de peso dentro del vestuario, un capitán y un referente parael grupo. Su experiencia y liderazgo son dos aspectos especialmente valorados tanto por Larcamón como por José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, que sigue desde México el desarrollo de las conversaciones. Trejo ha mantenido una reunión telemática con Larcamón, quien le trasladó personalmente la importancia que tendría dentro del proyecto deportivo rojiblanco. El técnico argentino considera que su compatriota podría desempeñar un papel importante tanto por sus prestaciones futbolísticas como por su ascendencia dentro del grupo. Eso sí, nadie le garantiza un rol de titular indiscutible. Entre las opciones que maneja Trejo también figura la posibilidad de iniciar una nueva etapa en la estructura del Rayo Vallecano, idea que ha ganado fuerza. El argentino ya ha conversado con David Cobeño y Martín Presa sobre el papel que podría desempeñar dentro de la estructura deportiva del club madrileño, una alternativa que sigue sobre la mesa mientras el futbolista ultima su decisión definitiva. En Vallecas valoran especialmente su capacidad de interlocución con el vestuario, su ascendencia sobre los futbolistas y la mano izquierda que puede aportar en la gestión del grupo. Tanto Cobeño como Presa consideran que el “Chocota” podría desempeñar un papel relevante dentro del organigrama del club una vez finalice su trayectoria como jugador.

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En el plano personal, Trejo tiene a toda su familia asentada en Madrid, por lo que una eventual llegada a Gijón implicaría un importante cambio logístico y familiar, un aspecto que genera dudas en su entorno. Tras finalizar la temporada, el futbolista se tomó unos días de descanso y estuvo presente recientemente en la boda de Isi Palazón.