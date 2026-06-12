Emanuel Gularte, todo al Sporting de Gijón

Emanuel Gularte, uno de los objetivos prioritarios marcados por Nicolás Larcamón para apuntalar la defensa rojiblanca de cara al nuevo proyecto, está a un paso de firmar por el Sporting de Gijón. Las negociaciones abiertas por el club rojiblanco con Puebla han experimentado avances decisivos en las últimas horas y, salvo un giro inesperado, el zaguero de 28 años se convertirá en nuevo jugador del conjunto gijonés. Llega cedido con una opción de compra que sería obligatoría en caso de ascenso a Primera División, sostienen fuentes próximas a la operación. Salomón Behar y José Riestra remataron durante la jornada de ayer los contactos con el Puebla mexicano, propietario de los derechos del futbolista, en una operación que se ha desarrollado de manera paralela y en permanente coordinación con Leandro Pereiro, representante del jugador y pieza importante para acercar posturas hasta dejar el acuerdo prácticamente definido. Pendientes únicamente de resolver los últimos detalles burocráticos y de formalizar la documentación definitiva, en Mareo reina el optimismo respecto al desenlace de una negociación que el club ha acelerado durante los últimos días para satisfacer una petición expresa de Larcamón, gran valedor de la incorporación del defensa uruguayo. De confirmarse la operación, Gularte se convertiría en el tercer refuerzo del verano para el Sporting tras las llegadas del portero Egoitz Arana y del central Jorge Sáenz, dando así un nuevo paso en la construcción de una plantilla diseñada a la medida del técnico argentino.

Trejo, dos llamadas con Larcamón

Otro de los asuntos pendientes en Mareo es la decisión de Óscar Trejo, que se espera que llegue de manera inminente. Tal y como ha informado este periódico, el mediapunta argentino ha mantenido en los últimos días una nueva conversación con Larcamón, que ya ha contactado con él en varias ocasiones para trasladarle de primera mano el papel que tendría dentro del proyecto rojiblanco. Larcamón ya ha hablado dos veces con el mediapinta argentino. Trejo sopesa sus opciones: valora todavía posibilidad de aceptar la propuesta del Sporting, aunque también la alternativa de continuar vinculado al Rayo Vallecano, esta vez fuera de los terrenos de juego. El salto a los despachos, que implicaría colgar las botas, ha ganado terreno. Pero, explican distintas fuentes, el Chocota todavía no ha decidido. Ni lo hará hasta que el Rayo tenga entrenador. Todo, en cualquier caso, es ya cuestión de días.

Noticias relacionadas

La entidad madrileña trabaja actualmente en la contratación del sustituto de Iñigo Pérez, que abandonó recientemente el club para incorporarse al Villarreal CF. En este contexto, el Rayo maneja las opciones de Jagoba Arrasate y Pablo Hernández, entre otros candidatos, para ocupar el banquillo franjirrojo. Una vez resuelta esa cuestión, la intención del club sería definir el rol que desea ofrecer a Trejo dentro de su estructura deportiva. El argentino ya ha mantenido conversaciones con David Cobeño, director deportivo del Rayo, que valora muy positivamente su experiencia, ascendencia en el vestuario y capacidad para ejercer como nexo entre el cuerpo técnico y la plantilla.