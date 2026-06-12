El mercado se abre para Jesús Bernal, mediocentro del Sporting de Gijón: el Racing de Ferrol puja por su fichaje

Jesús Bernal, centrocampista al que el Sporting de Gijón, ha colocado el cartel del 'transferible', despierta interés en el mercado nacional. Sobre todo, en Primera RFEF, una competición donde los 'gallitos' están pujando muy fuerte: el Racing de Ferrol y el Club Deportivo Mirandés tienen mucho interés en el mediocentro aragonés, de 29 años, que no entra en los planes del proyecto de Nicolás Larcamón. El Racing de Ferrol, de hecho, está apretando mucho y plantea al mediocentro un contrato de larga duración. Pero, en estos momentos, no hay una operación avanzada. Bernal, en ese sentido, tiene antes que zanjar su salida del club rojiblanco. La fórmula es clara: una rescisión. Aunque todavía no se ha avanzado en esta salida. Y al jugador le queda un año más de contrato en Mareo (2027). En su momento fue una apuesta importante de Gerardo García. Pero sí es uno de los jugadores con más cartel y que puede abrir la 'operación salida'. La entidad también pretenden dejar espacio y ha abierto la puerta a los otros cinco descartes (Amadou, Kembo, Perrin, Pablo García y Dani Queipo) para poder avanzar en los fichajes. En las últimas horas, la comisión deportiva ha dejado listo el fichaje de Emanuel Gularte.

Bernal, además, está en el 'radar' de algunos equipos de Segunda División. En ese sentido, agrada a la dirección deportiva del Burgos y del Eldense. Pero estos clubes, al menos por ahora, no se han movido. Algo que sí ha hecho el Racing de Ferrol, que juega sus bazas y tiene a su favor el vínculo emocional del jugador, que fue un activo muy importante del último logro del club gallego.