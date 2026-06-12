La "operación salida" mide el nivel de la revolución en el Sporting de Gijón: las claves del mercado y los avances por Gularte

La "operación salida" será absolutamente crucial de cara al proyecto deportivo de Nicolás Larcamón. Marcará en gran medida el número de incorporaciones que pueda realizar el Sporting este verano. El club prevé entre diez y doce incorporaciones –el zaguero Gularte puede ser el siguiente fichaje–, pero considera prioritario resolver varios expedientes abiertos para aliviar la masa salarial, ganar margen dentro de un límite económico ajustado y acometer la profunda renovación de plantilla diseñada para el nuevo ciclo encabezado por el técnico argentino. Cuanto más se demoren estas salidas, más tarde podrán concretarse las llegadas. De hecho, la entidad tiene avanzadas algunas situaciones en el mercado, como las negociaciones con el Puebla mexicano por el central Emanuel Gularte, una operación que podría quedar encaminada en los próximos días. Gularte, según informaban ayer en Uruguay, estaba ya a un paso del club rojiblanco. Este viernes apunta a ser un día clave. Aunque ayer los ejecutivos de Orlegi Sports, con José Riestra y Salomon Behar al frente, trabajaban en cerrar el acuerdo con el Puebla mexicano, que está ya muy cerca. Todo, además, en mitad del debut de la selección de México en un Mundial donde es una de las anfitrionas. Riestra, de hecho, se encuentra estos días en México por un asunto personal.

La profundidad de la reconstrucción que pretende abordar el Sporting dependerá, en buena medida, de su capacidad para desbloquear una "operación salida" que, a día de hoy, continúa avanzando más despacio de lo deseado. Por el momento, la comisión deportiva tiene cerrados los fichajes de Egoitz Arana y Jorge Sáenz, jugadores que cubren las salidas de Christian Joel y Eric Curbelo.

Cada movimiento exigirá una ingeniería financiera prácticamente de precisión quirúrgica en plena guerra con el tope salarial. El Sporting necesita que la "operación salida" avance mientras explora fórmulas como una ampliación de capital o un préstamo participativo para aumentar su margen de maniobra sabiendo además que deberá competir contra proyectos económicamente más fuertes, algunos reforzados por las ayudas al descenso, como son los casos del Real Oviedo, el Mallorca y el Girona. La exigencia es clara: el reto es el ascenso a Primera División, sin duda el gran objetivo marcado por la propiedad y verbalizado públicamente por el presidente ejecutivo José Riestra.

El club rojiblanco ha colgado abiertamente el cartel de transferibles a seis jugadores: Lucas Perrin (con contrato hasta 2027), Amadou Coundoul (2029), Jesús Bernal (2027), Dani Queipo (2027), Pablo García (2028) y Yann Kembo (2028). Salomon Behar mantiene contactos con los entornos de todos ellos para tratar de encontrar soluciones individualizadas.

En los casos de Perrin, Bernal y Queipo, la vía de la rescisión contractual aparece como la más probable, aunque los acuerdos no son sencillos. Respecto a Coundoul y Kembo, se valoran cesiones como una fórmula que permita facilitar su salida, si bien todos los escenarios permanecen abiertos y tampoco puede descartarse completamente una rescisión. La situación de Pablo García es la más indefinida. Aunque inicialmente se le situó entre los futbolistas con los que no se cuenta, su capacidad para adaptarse al puesto de carrilero izquierdo podría alterar el escenario. En cualquier caso, también podría valorarse una cesión, aunque a día de hoy esa posibilidad parece más compleja. Todo está abierto. El Sporting no puede rescindir así como así contratos importantes porque esto provocaría el efecto contrario: dañaría su tope y luego estaría más mermado para firmar. Por lo tanto, las negociaciones con los entornos de los descartes son claves, y estos a su vez deben antes encontrar equipos para que los números encajen. Nadie quiere perder dinero. La partida de ajedrez ya ha comenzado.

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El Sporting confía en que el desarrollo del mercado facilite avances en estas operaciones, pero al mismo tiempo asume que se trata de expedientes difíciles. Una de las circunstancias que ha condicionado este proceso ha sido la decisión del club de comunicar públicamente cuáles eran los futbolistas con los que no contaba para el nuevo proyecto, algo que desde distintos entornos se percibe como un error. Diferentes directores deportivos del fútbol español aprecian con sorpresa una medida poco habitual que, pese a responder a un ejercicio de transparencia, ha debilitado la posición negociadora del Sporting. Los representantes de los jugadores conocen la necesidad de la entidad gijonesa de resolver estas situaciones para avanzar en la planificación deportiva y disponen de una mayor capacidad para exigir rescisiones incentivadas o reclamar que el club asuma parte de los salarios pendientes. Del mismo modo, los equipos interesados en incorporar a alguno de estos jugadores saben que el Sporting necesita liberar fichas y masa salarial, lo que reduce su fuerza en las conversaciones. A nivel interno en Orlegi Sports hay quien también considera que la estrategia es de un riesgo enorme. Otros pensaban que, bajo este comunicado, se iba a conseguir un efecto llamada. Es decir, que irrumpiesen más clubes si cabe preguntando por la situación de estos jugadores.