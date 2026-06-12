El tercero es Gularte, el Sporting de Gijón ultima ya el fichaje del central: las claves del mercado

El Sporting de Gijón ultima con el Puebla mexicano la incorporación del central uruguayo Emanuel Gularte, que llegará al club rojiblanco en calidad de cedido en una operación en la que se contempla incluir una opción de compra, que no se prevé muy importante. Aunque las negociaciones todavía no están completamente cerradas, las conversaciones se encuentran muy avanzadas después de que en las últimas horas se hayan producido progresos significativos entre las partes, por lo que, salvo un giro inesperado, la llegada del defensa sudamericano podría concretarse en breve. José Riestra y Salomon Behar dejaron ayer el acuerdo casi listo. Gularte fichará por el Sporting. Nicolás Larcamón tendrá al central que pidió expresamente a la comisión deportiva de Orlegi Sports.

Tras las incorporaciones del guardameta Egoitz Arana y del central Jorge Sáenz, el siguiente en aterrizar en Mareo apunta a ser Gularte. El zaguero, de 28 años, está muy cerca de convertirse en el tercer fichaje del nuevo proyecto sportinguista, en una muestra más de la voluntad del club de acelerar la configuración de la plantilla a disposición de Nicolás Larcamón de cara al inicio de la pretemporada. Otro de los asuntos pendientes en Mareo es la decisión de Óscar Trejo, que se espera que llegue de manera inminente. Tal y como ha informado este periódico, el mediapunta argentino ha mantenido en los últimos días una nueva conversación con Larcamón, que ya ha contactado con él en varias ocasiones para trasladarle de primera mano el papel que tendría dentro del proyecto rojiblanco. Larcamón ya ha hablado dos veces con el mediapinta argentino. Trejo sopesa sus opciones: valora todavía posibilidad de aceptar la propuesta del Sporting, aunque también la alternativa de continuar vinculado al Rayo Vallecano, esta vez fuera de los terrenos de juego. El salto a los despachos, que implicaría colgar las botas, ha ganado terreno. Pero, explican distintas fuentes, el Chocota todavía no ha decidido. Ni lo hará hasta que el Rayo tenga entrenador. Todo, en cualquier caso, es ya cuestión de días.

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La entidad madrileña trabaja actualmente en la contratación del sustituto de Iñigo Pérez, que abandonó recientemente el club para incorporarse al Villarreal CF. En este contexto, el Rayo maneja las opciones de Jagoba Arrasate y Pablo Hernández, entre otros candidatos, para ocupar el banquillo franjirrojo. Una vez resuelta esa cuestión, la intención del club sería definir el rol que desea ofrecer a Trejo dentro de su estructura deportiva. El argentino ya ha mantenido conversaciones con David Cobeño, director deportivo del Rayo, que valora muy positivamente su experiencia, ascendencia en el vestuario y capacidad para ejercer como nexo entre el cuerpo técnico y la plantilla.