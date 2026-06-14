Y en mitad del 'culebrón del Sporting: Trejo disputará un partido de 'leyendas' con Xavi Hernández y Marchena

Óscar Trejo, objetivo prioritario del Sporting de Gijón en este mercado y protagonista de uno de los grandes culebrones del arranque del verano rojiblanco, se vestirá de corto este próximo martes para disputar en Marbella un partido de leyendas junto a futbolistas retirados desde hace años mientras continúa resolviendo su futuro profesional. La imagen resulta, cuanto menos, llamativa. A sus 38 años, Trejo todavía no ha comunicado su decisión definitiva al Sporting, aunque, es cierto que la respuesta se está demorando, y sigue debatiéndose entre dos caminos muy diferentes. El primero pasa por aceptar la propuesta trasladada por el club gijonés, que le ofrece un contrato de una temporada más otra opcional por objetivos, y prolongar así su carrera deportiva para afrontar un último baile en El Molinón. El segundo le conduciría a colgar las botas para incorporarse a la estructura deportiva del Rayo Vallecano. La entidad madrileña contempla para el argentino un papel junto a David Cobeño en la dirección deportiva. Sin embargo, el Rayo no terminará de perfilar el encaje definitivo de Trejo hasta resolver antes otras cuestiones estratégicas, empezando por la contratación de su nuevo entrenador. En ese escenario, Jagoba Arrasate aparece como uno de los candidatos con más opciones.

Mientras tanto, Trejo se ha concedido un margen estrecho para tomar una decisión definitiva. Y en mitad de esa espera ha surgido este inesperado paréntesis: un partido benéfico reservado habitualmente para exfutbolistas y viejas glorias, pero que contará con la presencia de un jugador que todavía no ha decidido si seguirá compitiendo o si, por el contrario, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa lejos del césped. Fuentes consultadas apuntan que el Chocota todavía no ha decidido. Su futuro sigue abierto.

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En este pulso silencioso por el futuro del argentino, tanto José Riestra como David Cobeño han desempeñado un papel activo. El presidente ejecutivo del Sporting mantiene contactos permanentes con Trejo desde hace el mes de abril para trasladarle la importancia que tendría dentro del proyecto rojiblanco. Nicolás Larcamón, como avanzó este periódico, ha mantenido ya hasta dos contactos con el centrocampista. Al otro lado, Cobeño, con quien el futbolista mantiene una relación especialmente estrecha tras años compartidos en Vallecas, también ha estado en comunicación constante con el mediapunta para explorar su incorporación a la estructura deportiva franjirroja. Cobeño está convencido de que Trejo puede ser fundamental como enlace con el vestuario.