La importante apuesta del Racing de Ferrol por Jesús Bernal, centrocampista del Sporting de Gijón

El Racing de Ferrol, club que está haciendo un proyecto muy ambicioso para tratar de regresar al fútbol profesional, va con todo a por Jesús Bernal, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, y, en ese sentido, el conjunto gallego ha presentado al mediocentro, de 29 años, una propuesta por tres temporadas. Un contrato importante, hasta 2029. La oferta del Racing de Ferrol es muy potente y ambiciosa, sobre todo para los números de Primera RFEF. Pero Bernal, que ha sido descartado por el Sporting de Gijón para el proyecto de Nicolás Larcamón, tiene un buen contrato en el club gijonés, le queda un año todavía por delante y debe alcanzar un pacto de rescisión. Aquí está el tema: en Mareo, de momento, no quieren finiquitar a los descartes con compensaciones que después les supongan un problema para moverse para fichar.

Salomon Behar, responsable del Área de Trade de Orlegi Sports, lleva semanas manteniendo permanentes contactos con los entornos de los jugadores descartados para sondear sus situaciones y trabajar en estas posibles rescisiones. Ahora mismo, no hay un solo jugador que tenga previsto perdonar sus contatos. Esto enfría sus salidas, como se puede comprobar con el caso de Jesús Bernal, a quien quiere 'media' Primera RFEF y cuenta con una propuesta en firme del Racing de Berrol. Lucas Perrin o Dani Queipo también tienen equipos interesados. Pero, por el momento, todas las salidas están encalladas y a la espera de que se resuelvan las negociaciones de los agentes de estos jugadores con el club rojiblanco. Mientras no haya acuerdos, los jugadores descartados por el club pueden perder las opciones que van apareciendo por el mercado.

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Pero todos tienen claro un aspecto: una vez que ha sido el propio club quien ha notificado de forma oficial que no cuentan, no van a regalar su salida. El Racing de Ferrol, mientras, está a la espera de esas gestiones por Bernal. Y, de momento, aguanta su oferta. Bernal, de hecho, es toda una institución en Ferrol, después de ser clave en el ascenso (2022- 2023) y en la permanencia en Segunda División (2023-2024). Y la dirección deportiva del Racing de Ferrol, que lidera Álex Vázquez, considera su incorporación un movimiento estratégico.