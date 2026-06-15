Jorge Sáenz llega a Gijón para fichar por el Sporting de Gijón

Jorge Sáenz llega este lunes, 15 de junio, a Gijón para firmar por el Sporting de Gijón dos temporadas, hasta junio de 2028, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El zaguero tiene previsto aterrizar este mismo lunes en el aeropuerto de Asturias y después acudir a Mareo para superar las pruebas médicas pertinentes antes de estampar la firma para comprometerse como nuevo jugador rojiblanco. Sáenz, que ha estado meses en el dique seco por una lesión en el tendón, de la que incluso se intervino, es el segundo fichaje del proyecto de Nicolás Larcamón, después de anunciarse ya al meta Egoitz Arana. El central, que dejó un gran recuerdo en el Leganés, donde fue uno de los héroes del ascenso en aquel equipo que lideró Borja Jiménez, lleva días machacándose para estar al 100% de cara al comienzo de pretemporada con Nicolas Larcamón, todo pese a estar de vacaciones en Tenerife.

Por otro lado, el Sporting de Gijón también tiene cerrado el fichaje de Emanuel Gularte, central que apunta a ser el tercer rostro nuevo del proyecto 2026-2027. El acuerdo para su llegada a Mareo cedido del Puebla mexicano es total.