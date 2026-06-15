Las primeras palabras de Jorge Sáenz, flamante fichaje del Sporting de Gijón: "Me voy a dejar la vida"

"Estoy agradecido al club por la confianza que han depositado en mí y tengo muchas ganas de que esto empiece ya. Llego con mucha ambición al club. Estoy deseando conocer a mis compañeros”. Jorge Sáenz, flamante fichaje del club rojiblanco, se mostró “muy contento y feliz” de llegar al Sporting de Gijón. El fichaje, después de una maratoniana jornada, queda solo pendiente del anuncio oficial, algo que apunta a producirse este mismo martes. El central, de 29 años, ficha por el club gijonés por dos temporadas, hasta 2028, en una operación que ha sido avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. “Espero aportar veteranía y mi grado de experiencia. Muchas cosas positivas. Vengo al Sporting de Gijón con mucha hambre y ambición”, dijo tras superar las pruebas médicas en el hotel Zentral Rey Pelayo. “Me voy a dejar la vida en el campo”, aseveró.

Sáenz vivió el lunes una intensa jornada en Gijón. El defensa aterrizó procedente de Tenerife y completó todos los exámenes médicos previos a su incorporación, especialmente relevantes debido a la lesión en el tendón que sufrió durante el pasado curso. Además, conoció de primera mano las instalaciones de Mareo antes de rubricar un contrato que le vinculará al Sporting durante las dos próximas temporadas, hasta junio de 2028. La operación quedó lista para el remate hace aproximadamente un mes, aunque los contactos entre el Sporting y René Ramos, agente del futbolista, han sido constantes desde el pasado mercado de invierno. Ya entonces el club rojiblanco había sondeado la posibilidad de incorporar al zaguero, si bien aquella opción acabó descartándose y en Mareo se terminó concretando la llegada de Andrés Cuenca.

Borja Jiménez ha sido uno de los grandes avalistas de la incorporación del central canario. Sin embargo, la operación terminó concretándose después de confirmarse la no continuidad del técnico abulense al frente del primer equipo. El fichaje cuenta con el respaldo de la comisión deportiva y con el visto bueno de José Riestra. En el club valoran especialmente el liderazgo del futbolista y consideran que, a su máximo nivel, se trata de uno de los defensores más fiables de la categoría, tal y como acreditó durante la temporada del ascenso del Leganés a Primera División, en la campaña 2023-2024, precisamente con Borja Jiménez en el banquillo pepinero. La pasada temporada estuvo marcada por los problemas físicos. Sáenz disputó únicamente trece encuentros con el Club Deportivo Leganés antes de quedar apartado por una lesión en el tendón que le impidió competir durante los últimos cuatro meses del campeonato. Su último partido oficial tuvo lugar el pasado 25 de noviembre, en el encuentro que enfrentó al conjunto madrileño con el Almería. Uno de los capitanes del Leganés, el defensa pasó posteriormente por el quirófano con el objetivo de recuperarse al cien por cien. En principio, iniciará la pretemporada del Sporting, prevista para el próximo 8 de julio, en plenas condiciones para ponerse a las órdenes de Nicolás Larcamón.

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La llegada de Jorge Sáenz supone la segunda incorporación del Sporting para el proyecto 2026-2027 que liderará el técnico argentino, después de que el club haya anunciado ya el fichaje del guardameta Egoitz Arana. Además, la entidad gijonesa tiene totalmente cerrada la incorporación del central uruguayo Emanuel Gularte, de 28 años, que aterrizará en Mareo cedido por el Puebla mexicano, aunque por el momento no se espera su llegada a Gijón. Mientras tanto, la dirección deportiva continúa pendiente de la respuesta definitiva de Óscar Trejo. El veterano centrocampista argentino, de 38 años, participa este martes en Marbella en un partido de leyendas y todavía no ha comunicado su decisión al Sporting. El futbolista sopesa aceptar la propuesta rojiblanca o poner fin a su carrera deportiva para incorporarse a la estructura del Rayo Vallecano.