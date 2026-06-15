El Sporting prescinde de Iván Otero, entrenador del cadete A: ya tiene nuevo entrenador
El club rojiblanco apunta a contratar a Óscar González, que viene de completar una temporada histórica en el Roces
Cambios en el organigrama de Mareo. El Sporting de Gijón prescinde de Iván Otero como entrenador del cadete A, equipo que adquiere todavía más relevancia tras la determinación de eliminar el B. Otero, ex jugador del Sporting de Gijón, llegó a la cantera del club rojiblanco en 2022, ya con el Grupo Orlegi como propietarios de la entidad y como una apuesta de los anteriores responsables de cantera. Ahora, después de cuatro cursos, los nuevos jefes del caladero gijonés le han comunicado que está despedido. Otero dejará la entidad gijonesa con carácter inmediato. La salida de Otero acentua los cambioos estructurales que se están abordando en Mareo y que afectan también a los técnicos de la base. El club,
Los responsables de Mareo deberá, por lo tanto, buscar a una nueva figura para que lidere el único equipo cadete del Sporting de Gijón para la temporada 2026-2027. El club, en ese sentido, ultima el fichaje de Óscar González, que llega tras hacer una campaña histórica con el Roces en División de Honor.
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