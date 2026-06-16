La despedida oficial de Orlegi tras la venta de Atlas mientras trabaja en el nuevo Sporting de Gijón

Orlegi Sports se despidió este martes oficialmente de Atlas FC con una carta firmada por su presidente, Alejandro Irarragorri, en la que hace balance de los siete años al frente de la entidad mexicana y reivindica la transformación deportiva, institucional y social del club durante su gestión.

En el texto, difundido desde Guadalajara, el grupo empresarial recuerda que adquirió el Atlas en 2019 y asegura que desde el primer momento entendió el valor de una afición que mantuvo su fidelidad durante siete décadas sin títulos ligueros.

El bicampeonato, eje del balance de Orlegi

La compañía sitúa como principal hito de su etapa la conquista de los campeonatos logrados en 2021 y 2022, que pusieron fin a una espera de 70 años. Irarragorri sostiene que aquellos éxitos transformaron la resignación histórica de la afición rojinegra en orgullo y celebración colectiva.

Además de los resultados deportivos, Orlegi destaca el trabajo realizado para fortalecer la estructura del club mediante inversiones en infraestructuras, profesionalización de procesos y desarrollo de un modelo de gestión a largo plazo.

La Academia AGA y el futuro del club

Entre los proyectos que la compañía considera parte de su legado figura la creación de la Academia AGA, concebida para impulsar la formación de jóvenes futbolistas y consolidar una base de crecimiento sostenible para la entidad.

Irarragorri también agradece la implicación de jugadores, técnicos, empleados, colaboradores y patrocinadores durante estos años, al tiempo que subraya la implantación de la filosofía corporativa denominada "Ganar Sirviendo", basada en el compromiso con la comunidad y los valores institucionales.

En la recta final de la carta, el presidente de Orlegi afirma que el grupo deja el club convencido de que seguirá creciendo bajo el liderazgo de PRODI y la familia Miguel, nuevos propietarios de la entidad.

"Este club no se posee, se cuida, se respeta y se sirve", señala Irarragorri, quien expresa su confianza en que Atlas alcance nuevas metas en los próximos años.

La despedida concluye con un mensaje de agradecimiento a la afición rojinegra y una reivindicación del camino recorrido durante una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club. Orlegi se centra ahora en los nuevos proyectos con Santos Laguna y el Sporting de Gijón, los dos clubes en los que mantiene la propiedad.