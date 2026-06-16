Hugo, la mente maravillosa del sportinguismo: el aficionado del Sporting de Gijón que se sabe de memoria resultados y goleadores desde el ascenso de Preciado

Un año de Erasmus da para mucho. A Hugo González Alonso (Gijón, 2001) le dio en 2023 para avanzar en Polonia en sus estudios de Turismo y cultivar un poco más su pasión por el Sporting. Allí comenzó a mostrar su privilegiada memoria para recordar todos los resultados del conjunto rojiblanco, jornada a jornada, temporada a temporada, a un nivel de detalle increíble. "Entre la temporada 2007-08, la del ascenso de Manolo Preciado y la primera en la que fui abonado, y la 2013-14, fallo un poco, pero de ahí en adelante, voy bien", explica. Lo que comenzó "como un juego" con sus amigos, lanzándole preguntas sobre jornadas concretas de una campaña, le ha llevado a ser ya muy popular en su entorno y hasta entre los propios futbolistas del Sporting, como Guille Rosas, por su alto nivel de acierto.

"Hugo, temporada 2022-23, jornada 33", le proponen en la cervecería Dipos, punto habitual de encuentro de este gijonés con sus amigos. "Déjame pensar un poco", responde Hugo, quien en unos segundos clava el resultado y algún detalle añadido: "Las Palmas, 1, Sporting, 1. Golazo de Quiepo y el tanto de Las Palmas fue de penalti". Y así, este exalumno del Colegio Inmaculada, estudiante de un ciclo formativo y quien, además está preparando oposiciones para Justicia, encadena respuestas sin apenas margen de error. Y hasta citando a los goleadores rivales.

"Tengo esa facilidad. Me quedo con los resultados y también con dónde o con quién vi ese partido en concreto", detalla. Esa capacidad para memorizar dice tenerla, especialmente, para el fútbol. "En los estudios siempre he sido un alumno normal. No era malo, pero tampoco bueno. Lo justo para no me quedara ninguna asignatura para el verano", apunta. De lo que está orgulloso es de convertir esta habilidad en algo apreciado por futbolistas como Guille Rosas.

"Coincidí con Guille en un partido del Marina Norte (equipo de la Tercera Asturfútbol). Tengo varios amigos allí, como Mateín y Vega, que le hablaron de mí. Acerté varios partidos que me preguntó. Me felicitó", desliza, con una sonrisa, sobre un Guille sorprendido por su capacidad para recordar momentos "como el primer gol que hizo con el Sporting. Ante el Lugo, en El Molinón, la primera temporada de Orlegi en Gijón. Jornada 38. Fue un 3-1. Aquel año estaba yo en Polonia".

"Es el cliente más popular junto a otro señor que hipnotiza a gente", cuenta Quique Biesca, propietario del Dipos, tras aplaudir otro resultado acertado por "Huguín". Este sportinguista sonríe ruborizado, mientras suma otro equipo al reto: el citado Marina Norte. "Como tengo amigos allí voy a verles. Esta campaña fui a 28 de los 31 partidos que jugaron. Y si me preguntas por resultados, te los digo todos", desliza quien también se confiesa seguidor del Caudal, porque "allí juega mi excompañero de colegio Trabanco", del Triple A y del Gijón Jovellanos de balonmano. En todos tiene algún vínculo.

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"En casa no hablamos mucho de fútbol. Alguna vez puntualmente, con mi padre. A mi hermana, Candela, no le gusta nada", dice Hugo antes de dar rienda suelta a su apasionado sportinguismo. "No sé por qué critican a Larcamón por falta de experiencia. Hay otros que llevan años en Segunda sin conseguir nada. Hay que estar atentos a la evolución del mercado y del equipo. Soy optimista", concluye la mente privilegiada del sportinguismo.