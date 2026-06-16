El Sporting de Gijón oficializa el fichaje de Jorge Sáenz hasta 2028: "Ha sido todo muy positivo"

El Real Sporting de Gijón ha hecho oficial este martes la incorporación del futbolista Jorge Sáenz, segundo fichaje rojiblanco para la temporada 2026/27, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El defensa firma con el club gijonés hasta el año 2028.

Trayectoria en el fútbol profesional

Jorge Sáenz de Miera Colmeiro (Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 1996) se formó en las categorías inferiores del CD Tenerife, donde progresó hasta alcanzar el primer equipo, en el que permaneció durante cuatro temporadas.

En 2019 fichó por el Valencia CF y, tras su llegada al conjunto valencianista, encadenó varias cesiones. Jugó en el Real Club Celta de Vigo, con el que debutó en LALIGA EA SPORTS, además de pasar por el CS Marítimo de Portugal, el CD Mirandés y el CD Leganés.

Ascenso con el Leganés

En la temporada 2023/24 regresó al CD Leganés como jugador en propiedad y logró el ascenso a la máxima categoría. Con el conjunto madrileño superó el centenar de partidos, 23 de ellos en Primera División.

"Ha sido todo muy positivo", señaló Jorge Sáenz en una declaraciones difundidas por el Sporting. "Es un estadio al que siempre me ha gustado venir. Tiene que ser maravilloso. Con ganas de poder vivirlo", apuntó sobre El Molinón el último fichaje rojiblanco. "La famosa Mareona la he conocido por redes sociales. Con ganas de conocerlos y que me conozcan para poder disfrutar mucho juntos este año", añadió. El tinerfeño también ha tenido oportunidad ya de conocer el municipal gijonés y Mareo. "Estoy muy contento; he podido conocer ya las instalaciones y a los integrantes del club, estoy con ganas de que llegue la pretemporada", concluyó.