La evolución de Jorge Sáenz, nuevo jugador del Sporting de Gijón, desde dentro: del puñetazo en la mesa ante el Getafe, a su peculiar apodo

"Identificas rápido a la gente que llega y tiene posibilidades de ir a más. Con Jorge me pasó eso. Se veía". Pocos han vivido tan de cerca el despertar y crecimiento de Jorge Sáenz (Santa Cruz de Tenerife, 1996) en el fútbol profesional. Raúl Cámara, uno de los protagonistas del ascenso del Sporting en 2008, era uno de los capitanes del Tenerife cuando el último fichaje del conjunto gijonés dio el salto desde el filial. "Tiene una gran salida de balón y un juego frontal de cabeza bueno. Es bastante ganador de duelos", cuenta de quien pronto se ganó el respeto de los veteranos y a quien ve ahora como un "defensa de jerarquía para el Sporting". Raúl habla también del lado personal de un chico "con unos excelentes valores humanos, es un futbolista centrado y muy inteligente".

Jorge Sáenz debutó en el primer equipo del Tenerife en enero de 2015 y el caprichoso destino quiso que lo hiciera con el Sporting como rival. No era un Sporting cualquiera, era el de los guajes, el que terminaría ascendiendo a Primera a golpe de récord esa misma campaña. Jorge todavía en edad juvenil y con apenas 18 años, participó como titular y le tocó contener a jugadores como Ndi, autor del tanto con el que empató el cuadro rojiblanco (1-1). Raúl Cámara jugó también aquel partido como titular y empezó a notar que aquel chaval llegaría lejos.

"Era rápido y muy intuitivo. En el vestuario era también de los que siempre escuchaba, de los que estaba pendiente de todo lo que le decían los capitanes. Fue a más. Es de los que siempre suman por su actitud dentro y fuera del campo. Si jugaba, bien, y si no jugaba, también. Una de esas personas top en lo personal. A esas edades ves llegar jugadores que tienen la cabeza como una lavadora. Él fue destacando y nunca se le subió nada a la cabeza", detalla de Jorge Sáenz.

Jorge encadenó cinco campañas en las que ganó presencia y protagonismo con cada uno de los entrenadores que pasaron por el Heliodoro Rodríguez López. Fueron varios y de estilos diferentes: Álvaro Cervera, Raúl Agné, Pep Martí y Joseba Etxebarría. De la etapa con Pep Martí, Raúl Cámara recuerda un momento en el que Sáenz dio un puñetazo sobre la mesa y mostró que "iba a ser un jugador élite". "Llegamos al play-off de ascenso y mostró un nivel de tranquilidad, de tener tablas, espectacular. Era ya habitual titular, pasamos la primera eliminatoria ante el Cádiz, y en la ida de la final del play-off, ante el Getafe, hizo el gol en el Heliodoro con el que ganamos (1-0). Ser capaz de eso, tan joven… Ahí ya estaba claro que iba a ir para arriba", subraya sobre una final en la que los madrileños le dieron la vuelta a la eliminatoria en el Coliseum (3-1).

El Valencia se hizo con Jorge Sáenz en 2019 por una cantidad que rondó los 2 millones de euros, para cederlo después al Celta de Vigo, equipo con el que debutó en Primera División. "Pasó un par de años complicados, pero después ha vuelto a ser un jugador capital en el Leganés. Imagino que Borja Jiménez ha tenido que ver en su llegada al Sporting. Con él en Butarque fue un futbolista muy importante", añade Cámara, quien no le ha perdido la pista al central por su vínculo personal y también profesional. El exrojiblanco lleva años siendo pieza clave del resurgir del Córdoba, donde ejerce como secretario técnico. "Si le respetan las lesiones, estamos hablando de uno de los mejores centrales de Segunda División. Al Sporting le va a venir muy bien. Se adaptará rápido", asegura.

Jorge Sáenz también tiene un curioso apodo en Tenerife. Allí, muchos le conocen como "Aguacate", una historia que tiene su origen por un rasgo físico que le caracteriza. En particular, por su prominente nuez, algo que sus excompañeros vieron similar a la pepita del fruto con el que se le bautizó. Entre risas y algún enfado, el apodo se quedó como un término cariñoso utilizado por su círculo más cercano.

"El Sporting, si mantiene todo lo bueno que tiene, va a estar arriba a poco que sume algún refuerzo para enriquecer plantilla", dice Raúl Cámara de su exequipo, antes de volver a sumergirse en la planificación del Córdoba. "Nos queda todavía la rabia de no haber estado hasta la última jornada peleando por el play-off, pero hay que darle valor al año que hicimos. Ahora, a intentar dar un pasito más para mejorar y competir en esta categoría, como todos", concluye sin perder de vista a su amigo Jorge Sáenz, "Aguacate" de "jerarquía".

Oficialidad del club

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El Sporting hizo ayer oficial la incorporación de Jorge Sáenz, segundo fichaje rojiblanco para la temporada 2026/27, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El defensa firma con el club gijonés hasta el año 2028. Es el segundo refuerzo que oficializa el club gijonés tras el del portero Arana, procedente de la Real Sociedad B. El club trabaja en sumar efectivos, a la espera de la decisión de Óscar Trejo, quien mantiene abierta la opción de seguir ligado al organigrama técnico del Rayo, frente a continuar su carrera en el Sporting.