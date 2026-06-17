El Sporting de Gijón cierra la contratación de Óscar López como nuevo entrenador del filial

Óscar López Hernández será el nuevo entrenador del Sporting Atlético. El Sporting de Gijón oficializó este miércoles la contratación del técnico catalán, nacido en Cerdanyola del Vallès en 1980, que firma por una temporada y ya trabaja en la planificación del filial rojiblanco en Mareo.

López llega al Sporting después de una amplia trayectoria vinculada a la formación de jóvenes futbolistas, especialmente en el FC Barcelona. Tras cerrar en 2012 su etapa como jugador, en la que militó en clubes como el Barcelona, el Betis, la Lazio, el Numancia, el Nàstic de Tarragona o el Go Ahead Eagles, dio el salto a los banquillos en 2015.

Sus primeros pasos como entrenador los dio en el juvenil de la Penya Blaugrana Sant Cugat. Un año después se incorporó al CF Badalona, donde coordinó el fútbol 11 y dirigió al Juvenil A. En 2017 entró en La Masia como técnico asistente del Juvenil B azulgrana, equipo del que posteriormente fue primer entrenador entre 2019 y 2021.

Después asumió el primer juvenil del Barcelona, etapa en la que trabajó con futbolistas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Marc Bernal, Alejandro Balde, Marc Casadó o Andrés Cuenca. En diciembre de 2025 firmó por el Castellón B.

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El Sporting incorpora así a un técnico con un perfil claramente orientado a la formación y promoción de jugadores hacia el fútbol profesional. El club rojiblanco confía en que su experiencia en categorías de base contribuya al desarrollo del Sporting Atlético durante la próxima temporada.