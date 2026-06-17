El Sporting de Gijón oficializa el acuerdo con Siroko para patrocinar y vestir al equipo durante las próximas cuatro temporadas

El Real Sporting de Gijón y Siroko han oficializado este miércoles un acuerdo de patrocinio por el que la marca gijonesa será proveedor técnico oficial y patrocinador principal del club durante cuatro temporadas, a partir de la campaña 2026/27. La firma vestirá a la primera plantilla masculina, al Sporting Femenino y a todos los equipos del fútbol base rojiblanco, además de ocupar el frontal de la camiseta oficial.

La alianza incorpora también una vertiente audiovisual a través de Siroko TV, plataforma en la que el Sporting estrenará un canal oficial propio. El club ofrecerá contenidos sobre la actualidad rojiblanca, documentales, podcasts y nuevos formatos dirigidos a acercar la entidad a sus aficionados.

Un canal propio para impulsar los contenidos del club

Uno de los ejes del acuerdo será la emisión de partidos del Sporting Femenino y de encuentros de la cantera rojiblanca, siempre que el club sea titular de los derechos. La iniciativa busca dar mayor visibilidad al fútbol formativo y facilitar que aficionados y familias puedan seguir la evolución de los jóvenes futbolistas.

El acuerdo supone un movimiento poco habitual en el fútbol profesional español, al asumir una misma marca el papel de proveedor técnico, patrocinador principal y plataforma audiovisual complementaria. Para el Sporting, la colaboración permitirá además participar de forma directa en el diseño de sus equipaciones, con una propuesta personalizada y vinculada a la identidad del club.

La primera marca gijonesa que vestirá al Sporting

Siroko, nacida en Gijón y con presencia en más de 50 países, dará así el salto al fútbol profesional coincidiendo con su décimo aniversario en 2026. La compañía opera actualmente en deportes como ciclismo, golf, tenis, pádel, running, training, esquí y snowboard.

El acuerdo tiene también una carga simbólica para la entidad rojiblanca, ya que será la primera vez en la historia del Sporting que una marca nacida en Gijón vista al club.

José Riestra, presidente ejecutivo del Real Sporting, destacó que la incorporación de Siroko como proveedor técnico y patrocinador principal “no se ve con frecuencia en el fútbol español” y subrayó que se trata de una alianza “entre dos instituciones de Gijón que comparten valores y quieren crecer juntas”.

Borja Mera, CEO de Siroko, aseguró que vestir “a todo el Sporting, desde la primera plantilla hasta las categorías de base y el Femenino”, representa una forma de celebrar el décimo aniversario de la marca y de reforzar su vínculo con la ciudad. "Llegar a este acuerdo en el año en que cumplimos diez temporadas es algo que nos llena de orgullo. Siroko nació en Gijón, creció desde Gijón y ha llegado a más de 50 países sin perder de vista de dónde venimos", destaca Mera.