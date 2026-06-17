El Sporting de Gijón suma al Celta de Vigo al calendario de pretemporada

El Sporting de Gijón avanza en la planificación de su pretemporada. El conjunto rojiblanco, llamado a retomar los entrenamientos el próximo 8 de julio, suma un rival más al calendario de amistosos para las semanas de preparación veraniega. El cuadro gijonés se medirá al Celta de Vigo, dentro de unos días de concentración que el club tiene previsto realizar en Galicia, pendiente todavía de rematarse. El enfrentamiento viene a sumarse la previsto ya ante la Gimnástica de Torrelavega, establecido para el 1 de agosto, en el primer Memorial Manolo Preciado.

El Sporting trabaja con la previsión de cerrar un calendario de amistosos que incluyan entre cinco y seis partidos de preparación. El marcado ante el Celta de Vigo está pendiente todavía de establecer fecha y campo en concreto. La idea es que se realice en el campo del Arosa, pero este escenario está condicionado al estado del terreno de juego.