Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

El Sporting de Gijón suma al Celta de Vigo al calendario de pretemporada

El club rojiblanco, que tiene fijado ya un compromiso con la Gimnástica de Torrelavega, trabaja con la previsión de disputar entre cinco y seis amistosos

Un entrenamiento del Sporting en Mareo

Un entrenamiento del Sporting en Mareo / Ángel González / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

El Sporting de Gijón avanza en la planificación de su pretemporada. El conjunto rojiblanco, llamado a retomar los entrenamientos el próximo 8 de julio, suma un rival más al calendario de amistosos para las semanas de preparación veraniega. El cuadro gijonés se medirá al Celta de Vigo, dentro de unos días de concentración que el club tiene previsto realizar en Galicia, pendiente todavía de rematarse. El enfrentamiento viene a sumarse la previsto ya ante la Gimnástica de Torrelavega, establecido para el 1 de agosto, en el primer Memorial Manolo Preciado.

El Sporting trabaja con la previsión de cerrar un calendario de amistosos que incluyan entre cinco y seis partidos de preparación. El marcado ante el Celta de Vigo está pendiente todavía de establecer fecha y campo en concreto. La idea es que se realice en el campo del Arosa, pero este escenario está condicionado al estado del terreno de juego.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  3. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  6. Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  7. Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
  8. Adiós a las ZBE y a las etiquetas polémicas: 'Anulación de oficio de todas las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones

El Sporting de Gijón suma al Celta de Vigo al calendario de pretemporada

El Sporting de Gijón suma al Celta de Vigo al calendario de pretemporada

Rescate financiero, reapertura de Ormuz y el final de la ofensiva israelí en el Líbano: los detalles del preacuerdo entre Irán y EEUU, en 5 claves

Rescate financiero, reapertura de Ormuz y el final de la ofensiva israelí en el Líbano: los detalles del preacuerdo entre Irán y EEUU, en 5 claves

IU ve “compatible” consolidar la Fundación Gustavo Bueno y abrir el antiguo sanatorio Miñor a la ciudadanía

IU ve “compatible” consolidar la Fundación Gustavo Bueno y abrir el antiguo sanatorio Miñor a la ciudadanía

Ruta en autobús para ver las fuentes y lavaderos enramados de Llanera, que recupera las costumbres populares para la mágica noche de San Juan

Ruta en autobús para ver las fuentes y lavaderos enramados de Llanera, que recupera las costumbres populares para la mágica noche de San Juan

Colunga niega un embargo municipal tras el pago de la deuda a una trabajadora

Colunga niega un embargo municipal tras el pago de la deuda a una trabajadora

La multa de 200 euros con 6 puntos por ir al destino de vacaciones que va a llegar a miles de conductores en los próximos días: la Guardia civil extrema la vigilancia en el interior del coche por la nueva ley que publica el BOE

La multa de 200 euros con 6 puntos por ir al destino de vacaciones que va a llegar a miles de conductores en los próximos días: la Guardia civil extrema la vigilancia en el interior del coche por la nueva ley que publica el BOE

Asturias refuerza su compromiso con los derechos humanos con una nueva ley de Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad

Asturias refuerza su compromiso con los derechos humanos con una nueva ley de Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad

Ribadedeva celebró la XX Jornada Solidaria de Cáritas con la mirada puesta en el Congo

Ribadedeva celebró la XX Jornada Solidaria de Cáritas con la mirada puesta en el Congo
Tracking Pixel Contents