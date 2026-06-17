Trejo descarta su vuelta al Sporting de Gijón y apunta a continuar ligado al Rayo Vallecano

O vivir una temporada más como futbolista defendiendo la camiseta del Sporting, o colgar las botas para integrarse en el organigrama técnico del Rayo Vallecano. Esos dos escenarios son los que manejaba Óscar Guido Trejo (Santiago del Estero, Argentina, 1988) desde hace semanas. Finalmente ha optado por seguir ligado al conjunto rayista. El argentino ha comunicado al club gijonés la decisión de retirarse, paso previo a poder sumarse al organigrama técnico rayista. El club gijonés trabaja en alternativas una vez descartada la posibilidad de poder incorporar al Chocota.

El Sporting era optimista, en un inicio, en la vuelta de Óscar Trejo a Gijón. El argentino mantuvo en Madrid un encuentro con José Riestra para acercar posturas el pasado mes de mayo. Un desayuno convertido en el primer encuentro físico entre ambos tras semanas de conversaciones de manera telématica. El Sporting prepararaba una oferta para acabar de convencer al jugador, centrado en culminar de la mejor manera la que, a la postre, ha sido su última temporada como futbolista. A este encuentro le siguieron más conversaciones en las que incluso participó Nicolás Larcamón. Finalmente, Trejo ha optado por colgar las botas.

Fueron solo dos años, pero Gijón dejó huella en Óscar Trejo más allá del nacimiento de la primera de sus cuatro hijos, Mía, gijonesa y seguidora del Sporting. El Chocota conserva un gran recuerdo de la afición, la ciudad y la dimensión de un club del que disfrutó en Primera División en 2011 antes de sumar una campaña más en Segunda. Se fue después, traspasado, no porque lo pidiera o porque él lo buscara, más bien por la obligación desde los despachos de una entidad comida por las deudas.

Todo eso lo tuvo presente el Sporting para ir, paulatinamente, acercándose esta temporada al jugador. El Sporting era conocedor de la decisión de Trejo de cerrar su etapa como futbolista en el Rayo. La puerta abierta a facilitar su regreso a Gijón empezó a tomar forma . El encuentro en Madrid con José Riestra dio impulso a una opción muy real ahora mismo. Tanto, que el argentino compartió con el club gijonés su voluntad de prolongar su carrera en Gijón. De no salir esto adelante, su futuro apuntaba a los despachos. Así será si no surge ninguna sorpresa.

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El Rayo Vallecano quería que Óscar Trejo continuase ligado a la entidad dentro de su organigrama técnico. Falta por definir exactamente el rol, bien con un enfoque más cercano a la secretaría técnica, o en labores relacionadas con la cantera. Una posibilidad que el argentino quiso valorar desde el inicio y no ocultó al Sporting. Siempre vio como la mejor manera de dar continuidad a un año mágico en el club de la franja. La histórica clasificación a la final de la Conference League, junto a la espectacular despedida que le brindó la afición, en su último partido en casa, hizo plantear todo como un broche ideal para colgar las botas. Pero estaba el Sporting. Esa puerta ha quedado ya definitivamente cerrada.