Juanele, el nuevo Sporting, aquel Mundial con Clemente y su visión del fútbol de España: "Con el VAR hubiéramos llegado a la final del Mundial en 1994"

Juan Castaño Quirós, Juanele, reconoce vivir con especial ilusión citas como el Mundial de fútbol. El "Pichón" de Roces anotó dos goles en los cinco encuentros en los que defendió la camiseta de España. Pudieron ser más de haber participado en aquel Mundial de 1994, disputado como el actual en Estados Unidos, en el que con Javier Clemente "no salí ni a calentar". Mucho se ha escrito sobre las razones de aquel vacío al ex del Sporting, capítulo que él mismo explicó en el libro sobre su vida, "Mi verdad". Ahora, pasa página y espera ver a España alcanzar la final e incluso levantar el título. "Con el VAR, nosotros hubiéramos podido ganar en 1994", sentencia de una edición recordada por aquel codazo de Tasotti a Luis Enrique que quedó sin sanción.

¿Recuerda cómo se enteró de su primera internacionalidad?

Me llamaron para jugar en Vigo, contra Portugal. Me enteré en Mareo. Fue a través de un periodista de LA NUEVA ESPAÑA: Dioni Viña. Él me lo dijo. Era para participar en un partido amistoso, pero aquello fue lo máximo. Entré en el segundo tiempo y marqué un gol (2-2). Clemente era el seleccionador. Todo jugador aspira a estar en la selección. Para mí era un sueño. No lo esperaba. Me ayudó a entrar que Alfonso y Kiko, los habituales titulares, estaban lesionados.

¿Cuál es su mejor recuerdo con España?

Precisamente ese año en el que debuté es el mejor recuerdo. También los goles. Metí contra Portugal y también ante Canadá. De este último recuerdo que el partido fue allí, en Canadá. Fue el último ensayo antes del Mundial de Estados Unidos.

Llegó entonces en su mejor momento deportivo.

Aquel Mundial fue después de mi mejor temporada como futbolista. Fue el año que di el salto al Tenerife. Estaba en mi plenitud deportiva. Fue una pena no jugar ningún partido. Fue un borrón muy grande para mí. Me afectó después, a nivel deportivo, en el Tenerife. Es que no salí ni a calentar.

Usted contó que Clemente le pilló entrando en el hotel de concentración con una mochila de hamburguesas que le habían pedido los capitanes y le puso la cruz.

No creo que fuera solo por eso. Fue muy duro. Calentar todos menos Juanele. Fue muy duro.

¿Hay alguna similitud entre la actual selección y la de entonces?

Esta selección no se parece en nada a la de 1994. Teníamos mucha fuerza y había calidad en el centro del campo. La España de ahora es todo lo contrario: tiene posesión de balón y buenos extremos. Son equipos muy diferentes.

¿Qué hubiera pasado de haberse sancionado aquel codazo a Luis Enrique?

Habríamos llegado a la final. El siguiente cruce era Bulgaria. Íbamos lanzados. Fuimos muy superiores a Italia y un detalle marcó la eliminatoria. La tuvimos con aquella ocasión de Salinas y no la metimos. El codazo de Luis Enrique es historia. Si llega a ser ahora, sería penalti y expulsión. Eso el VAR lo hubiera pillado.

¿Qué le pareció el debut de España ante Cabo Verde?

Todos esperábamos más del partido. Sobre todo, crear más ocasiones. Pienso que necesitamos entrar más por banda. Tenemos los dos mejores extremos del Mundial, Nico y Lamine. Cuando faltan ellos, España no funciona. Si ellos están, no digo a tope, al 90%, estamos hablando de que España es una de las favoritas.

¿Qué otras favoritas ve?

Francia, Inglaterra, Argentina, Alemania… Las de siempre. Son selecciones que pueden estar ahí. Ahora tienes un partido malo, y te puedes ir para casa. Puede pasar cualquier cosa.

¿Sigue mucho el Mundial?

Veo todo lo que echan por la tele. He visto ya varios partidos. De momento no me gustó especialmente ninguna selección. Quizá en octavos los equipos empezarán a ponerse más las pilas. Ahora estamos viendo a los pequeños pelear y luchar con sus armas.

¿Y qué me dice del Sporting?

Al Sporting lo veo bien. No está soltando jugadores importantes, que es lo esencial. Ahora, a traer tres o cuatro jugadores más que te marquen la línea. Al entrenador lo conozco poco, pero he escuchado hablar de él. Es ofensivo y quiere el balón. Ojalá tenga suerte. A ver si tiene suerte y puede subir al Sporting.

Acaba de llegar Jorge Sáenz, criado en el Tenerife, donde usted triunfó.

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Muy buen central. Tiene mucha experiencia. Defiende y por arriba va bien. Los aficionados le deseamos todo el cariño para que le salgan las cosas. Si viene de Tenerife, por mi parte, mucho más cariño todavía.