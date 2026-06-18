Justin Smith, muy cerca de llegar cedido al Eldense y aparcar su vuelta al Sporting de Gijón
El regreso del centrocampista propiedad del Espanyol era uno de los objetivos marcados por el conjunto rojiblanco
Justin apunta a continuar con su carrera esta temporada en el Eldense. El centrocampista franco-canadiense tiene muy avanzado un acuerdo con el conjunto levantino, al que llegará en condición de cedido, procedente del Espanyol. Justin militó a préstamo en el Sporting de Gijón la pasada campaña, dejando buenas sensaciones, y el club había hecho público su interés en poder conseguir un nuevo acuerdo para su regreso a préstamo. Todo apunta a que no será posible.
"Hay tres jugadores que terminan su contrato de cesión y en los tres casos existe la voluntad y la intención de ampliar la relación, algo que depende de diversos factores y también de terceras partes", detalló el Sporting, en referencia a Justin Smith, Ferrari y Cuenca, en el comunicado publicado tras finalizar la pasada temporada, en el que detalló los planes para la confección de la nueva plantilla. Finalmente la opción de Justin Smith parece escaparse. El periodista Ángel García desveló el principio de acuerdo entre el jugador y el Eldense para su cesión, algo que ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA. Faltan solo detalles. El jugador ya ha dado el ok.
El club gijonés trabaja en diferentes alternativas para dar un salto de calidad en la plantilla que permita competir por el ascenso, objetivo fijado por José Riestra, presidente ejecutivo del conjunto rojiblanco, sin titubeos. Tras la negativa de Óscar Trejo y la complicada opción de Justin Smith, el club deberá mover ficha para fortalecer el eje del juego rojiblanco, junto a otras posiciones marcadas en rojo. En cuanto a los casos de Cuenca y Ferrari, ambos casos se mantienen abiertos para tratar de conseguir su vuelta a Gijón.
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