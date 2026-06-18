El Sporting de Gijón ultima la presentación de la que será la nueva equipación del equipo para la temporada 2026-27. Será el primer modelo que lucirá el conjunto rojiblanco desde la alianza firmada con la marca gijonesa Siroko, añadiendo la elaboración del diseño del uniforme, a su patrocinio en el frontal de la camiseta. El club busca impulsar la imagen e intentar ser sensible a las demandas de la afición, algo que marcó las diferentes equipaciones presentadas la pasada campaña.

La idea es que la nueva equipación del Sporting de Gijón vea la luz en las próximas semanas, entre finales de junio y principios de julio. Un margen en el que también se dará a conocer la campaña de abonos, aunque en principio uno y otro anuncio no se realizará el mismo día. En cuanto a la campaña de abonados, José Riestra, presidente ejecutivo, ya adelantó que la idea era la de mantener precios. “Se les hará un descuento a los abonados si cumplen ciertos requisitos y no habrá día de club. Todo irá en la línea de no subir los precios en los abonos”, explicó.