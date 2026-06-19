Gularte confirma su fichaje por el Sporting de Gijón: "Serían 3 años extra en caso de ascenso"

El futuro futbolista del Real Sporting de Gijón, Gularte, ha hablado abiertamente sobre su salida de Peñarol y su inminente llegada al conjunto gijonés en una entrevista en El Espectador Deportes, donde ha explicado los motivos de su decisión y las condiciones de su operación.

Una decisión marcada por la emoción y la oportunidad de llegar a Europa

El jugador reconoce que la decisión ha estado marcada por una mezcla de emociones: «Tengo sensaciones encontradas porque me genera mucha amargura tener que irme de Peñarol. Yo soy hincha del club. Por otro lado me pone contento la posibilidad de llegar a Europa. He optado por esta opción que tiene muchas cosas buenas y me da un montón de oportunidades de crecimiento muy grande por delante, me da felicidad», señaló.

En lo deportivo, Gularte explicó cómo se gestó la operación y la imposibilidad de continuar en el club uruguayo: «Lo primero fue hablar con Peñarol, pero no tenían presupuesto para la operación. Sobre la marcha aparece el Sporting, me llamó Larcamón y con esas condiciones sí acepté Puebla. Voy un año cedido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso, serían 3 años de contrato».

El futbolista también se mostró agradecido a su etapa anterior, aunque admitió que le habría gustado continuar: «Hice lo posible por quedarme en Peñarol, pero no se dio. Puebla no quiso. Fue una experiencia inolvidable para mí y ojalá pueda volver».

Sobre la temporada, el jugador hizo balance del rendimiento del equipo en Uruguay, destacando la rivalidad en los clásicos: «Jugamos cinco clásicos el año pasado y dos clásicos este y terminamos con saldo positivo. Obviamente eso se ve empañado por haber perdido la final, pero me llevo las victorias clásicas».

También puso el foco en las dificultades físicas que condicionaron al equipo: «Tuvimos 22 lesionados en el semestre. Ningún equipo del mundo compite al alto nivel con ese número. Arrancamos con cinco centrales y terminaron jugando los juveniles. Lo mismo en todas las posiciones».