Luto en el Sporting de Gijón por el fallecimiento del padre de Alfredo García Amado

El Sporting está de luto. Alfredo Manuel García Fernández, socio de honor del Sporting y padre del que fuera exdirector general del conjuno rojiblanco Alfredo García Amado, falleció este viernes en Gijón, a los 82 años. El funeral de cuerpo presente se celebra este sábado, en la iglesia parroquial de San Julián de Somió, a las cuatro de la tarde. A continuación, se procederá a su traslado al Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde sus restos mortales serán incinerados.

La capilla ardiente de Alfredo Manuel García Fernández, viudo de Amor Amado González, ha quedado instalada en la sala 8 del Tanatorio Gijón-Cabueñes.