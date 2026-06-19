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Luto en el Sporting de Gijón por el fallecimiento del padre de Alfredo García Amado

El funeral por Alfredo Manuel García Fernández, de 82 años, se celebra este sábado en la iglesia parroquial de San Julián de Somió

Alfredo García Amado.

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Ángel Cabranes

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El Sporting está de luto. Alfredo Manuel García Fernández, socio de honor del Sporting y padre del que fuera exdirector general del conjuno rojiblanco Alfredo García Amado, falleció este viernes en Gijón, a los 82 años. El funeral de cuerpo presente se celebra este sábado, en la iglesia parroquial de San Julián de Somió, a las cuatro de la tarde. A continuación, se procederá a su traslado al Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde sus restos mortales serán incinerados.

La capilla ardiente de Alfredo Manuel García Fernández, viudo de Amor Amado González, ha quedado instalada en la sala 8 del Tanatorio Gijón-Cabueñes.

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